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Set Files and single symbol settings for RTR No Hard Stops EA
If you are viewing on your phone , view table in landscape flip your phone 90 degrees .
|USDJPY
|USDJPY
|XAUUSD
|SP500
|USDJPY
|Magic Number
|123456
|123456
|123456
|123456
|123456
|Enter Symbols
|USDJPY
|USDJPY
|XAUUSD
|SP500
|USDJPY
|TimeFrames
|Two TF Mode
|false
|true
|true
|true
|false
|Highest TF
|W1
|W1
|H8
|H8
|H4
|Middle TF
|H4
|H4
|H4
|H1
|H1
|Lowest TF
|H1
|M15
|M30
|M5
|M15
|Trailing Stop
|3
|3
|4
|3
|3
|Take Profit Multiplier
|Profit Threshold
|20
|24
|30
|18
|20
|Direction
|Direction: Both/Long/Short
|Long
|Long
|Both
|Short
|Long
|Spread Filter
|Max Spread
|0
|0
|0
|0
|0
|Entry deviation (multiplier of spread)
|3
|3
|3
|3
|3
|Order Type
|MARKET/LIMIT order
|MARKET
|MARKET
|MARKET
|MARKET
|MARKET
|...All other settings you can leave as default or change as you wish
|NVDA
|CAT
|AAPL
|TSLA
|Magic Number
|123456
|123456
|123456
|123456
|Enter Symbols
|NVDA
|CAT
|AAPL
|TSLA
|TimeFrames
|Two TF Mode
|true
|true
|false
|false
|Highest TF
|D1
|H12
|D1
|H8
|Middle TF
|H1
|H2
|H4
|H4
|Lowest TF
|M5
|M5
|M5
|M5
|Trailing Stop
|4
|2
|3
|3
|Take Profit Multiplier
|Profit Threshold
|28
|14
|16
|14
|Direction
|Direction: Both/Long/Short
|Long
|Long
|Long
|Long
|Spread Filter
|Max Spread
|0
|0
|0
|0
|Entry deviation (multiplier of spread)
|3
|3
|3
|3
|Order Type
|MARKET/LIMIT order
|MARKET
|MARKET
|MARKET
|MARKET
|...All other settings you can leave as default or change as you wish
|MSFT
|AMZN
|META
|COST
|Magic Number
|123456
|123456
|123456
|123456
|Enter Symbols
|MSFT
|AMZN
|META
|COST
|TimeFrames
|Two TF Mode
|true
|false
|false
|true
|Highest TF
|H8
|H8
|H4
|D1
|Middle TF
|H4
|H4
|H4
|H2
|Lowest TF
|M15
|M5
|M15
|M5
|Trailing Stop
|4
|4
|4
|4
|Take Profit Multiplier
|Profit Threshold
|16
|20
|12
|12
|Direction
|Direction: Both/Long/Short
|Long
|Long
|Long
|Long
|Spread Filter
|Max Spread
|0
|0
|0
|0
|Entry deviation (multiplier of spread)
|3
|3
|3
|3
|Order Type
|MARKET/LIMIT order
|MARKET
|MARKET
|MARKET
|MARKET
|...All other settings you can leave as default or change as you wish
Files: