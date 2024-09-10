Set Files and single symbol settings for RTR No Hard Stops EA
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Set Files and single symbol settings for RTR No Hard Stops EA

10 September 2024, 12:08
Retail Trading Realities LTD
Philip Kym Sang Nelson
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Set Files and single symbol settings for RTR No Hard Stops EA

[ Set files download ]

RTR No Hard Stops

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USDJPY USDJPY XAUUSD SP500 USDJPY
Magic Number 123456 123456 123456 123456 123456
Enter Symbols USDJPY USDJPY XAUUSD SP500 USDJPY
TimeFrames
Two TF Mode false  true  true  true  false 
Highest TF W1 W1 H8 H8 H4
Middle TF H4 H4 H4 H1 H1
Lowest TF H1 M15 M30 M5 M15
Trailing Stop 3 3 4 3 3
Take Profit Multiplier
Profit Threshold 20 24 30 18 20
Direction
Direction: Both/Long/Short Long Long Both Short Long
Spread Filter
Max Spread 0 0 0 0 0
Entry deviation (multiplier of spread) 3 3 3 3 3
Order Type
MARKET/LIMIT order MARKET MARKET MARKET MARKET MARKET
...All other settings you can leave as default or change as you wish
NVDA CAT AAPL TSLA
Magic Number 123456 123456 123456 123456
Enter Symbols NVDA CAT AAPL TSLA
TimeFrames
Two TF Mode true  true  false  false 
Highest TF D1 H12 D1 H8
Middle TF H1 H2 H4 H4
Lowest TF M5 M5 M5 M5
Trailing Stop 4 2 3 3
Take Profit Multiplier
Profit Threshold 28 14 16 14
Direction
Direction: Both/Long/Short Long Long Long Long
Spread Filter
Max Spread 0 0 0 0
Entry deviation (multiplier of spread) 3 3 3 3
Order Type
MARKET/LIMIT order MARKET MARKET MARKET MARKET
...All other settings you can leave as default or change as you wish
MSFT AMZN META COST
Magic Number 123456 123456 123456 123456
Enter Symbols MSFT AMZN META COST
TimeFrames
Two TF Mode true  false  false  true 
Highest TF H8 H8 H4 D1
Middle TF H4 H4 H4 H2
Lowest TF M15 M5 M15 M5
Trailing Stop 4 4 4 4
Take Profit Multiplier
Profit Threshold 16 20 12 12
Direction
Direction: Both/Long/Short Long Long Long Long
Spread Filter
Max Spread 0 0 0 0
Entry deviation (multiplier of spread) 3 3 3 3
Order Type
MARKET/LIMIT order MARKET MARKET MARKET MARKET
...All other settings you can leave as default or change as you wish