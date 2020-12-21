(21 December 2020)Crude Oil (WTI) The downside prevails.
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(21 December 2020)Crude Oil (WTI) The downside prevails.

21 December 2020, 12:01
Jiming Huang
Jiming Huang
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oi

(By Swissquote TRADING CENTRAL)

#Crude Oil (WTI)