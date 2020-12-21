All Blogs / Analytics & Forecasts All Blogs Analytics & ForecastsWeekly TrendsForecastsTrading SystemsMy TradingChartsTrading StrategiesStatisticsTrading IdeasScalpingNeural NetworksWave CountMarket NewsCurrencyMetalsCrude OilCompany NewsEventsBanksBrokersLaw/RegulationsOther Rules Analytics & Forecasts (21 December 2020)Crude Oil (WTI) The downside prevails. 21 December 2020, 12:01 Jiming Huang 0 247 (By Swissquote TRADING CENTRAL) #Crude Oil (WTI) To add comments, please log in or register (30 December 2020)Crude Oil (WTI) Rebound. Analytics & Forecasts 638 0 1 (23 December 2020) Crude Oil (WTI) Under pressure. Analytics & Forecasts 334 0 1 (22 December 2020)Crude Oil (WTI) Bullish bias above 47.40. Analytics & Forecasts 282 0 1 (21 December 2020)Crude Oil (WTI) The downside prevails. Analytics & Forecasts 247 0 1 (18 December 2020)Crude Oil (WTI) The bias remains bullish. Analytics & Forecasts 334 0 1 (17 December 2020)Crude Oil (WTI) The upside prevails. Analytics & Forecasts 278 0 1 (16 December 2020)Crude Oil (WTI) Expect 48.30. Analytics & Forecasts 298 0 1 (15 December 2020)Crude Oil (WTI) Bullish bias above 46.50. c Analytics & Forecasts 331 0 1 (14 December 2020)Crude Oil (WTI) Look for 45.95. Analytics & Forecasts 705 0 1 (11 December 2020)Crude Oil (WTI) Caution. Analytics & Forecasts 312 0 1 MT5 Trade Copier Real-Time SL/TP Synchronization: Keeping Every Receiver in Sync Other 14 0 Analysis of margin levels for August 25, 2026 XAUUSD Analytics & Forecasts 20 0 Testing in visual mode Other 18 0 1 Indicator Overview & What It Does Trading Systems 21 0 The Data Pipeline Behind Reliable MT5 AI Models Trading Ideas 23 0 Stock Market News - Bond Market - Currencies Markets: The Execution Logic Blind Spot Market News 20 0 Trading Day: Tech, tariffs & Treasuries: The Execution Logic Blind Spot Weekly Trends 19 0 European stocks flat as markets weigh Iran tensions, await: What Breaks First in Your MT5 Strategy? Analytics & Forecasts 26 0 696 Smart Gold Hunter Ultimate Edition 94 Grid Scalper Pro MT5: An Adaptive Grid Architecture for MetaTrader 5 39 Thank You to the MQL5 Community MoonDog EA forex technical analysis eurusd EUR/USD gbpusd gold usdjpy GBP/USD usd/jpy usd Trading AUD/USD usd/chf S&P 500 forecast usd/cad Fed bitcoin Fxwirepro dax fundamental analysis VistaBrokers Gold spot ($) Silver spot ($) Crude Oil (WTI) USD/TRY audusd EUR forex news ECB