Майнер AntRack от Bitmain повышает уровень вычислительной мощности

Компания Bitmain официально объявляет о выпуске AntRack — нового оборудования для майнинга стоечного типа. Это оборудование, имеющее модульную компоновку и допускающее замену компонентов в «горячем» режиме, беспрепятственно вводится в действие с возможностью последующего наращивания без необходимости отключения всей системы, а стоечная конструкция является превосходным вариантом для пользователей, осуществляющих крупномасштабную деятельность.

AntRack имеет следующие явные преимущества:

Простота развертывания и расширения

Модульная конструкция AntRack состоит из пяти основных модулей: 1 стойка, 1 коммутатор, 4 сервера, 1 главная панель управления и 1 система водяного охлаждения, — а все ее жизненно важные компоненты, включая хэш-плату, панель управления, блок питания и вентиляторы, могут заменяться в «горячем» режиме, что позволяет оптимизировать работу и снижает риск амортизации оборудования с одновременным обеспечением максимально возможного эффективного времени майнинга, делая его идеальным вариантом для пользователей, стремящихся к оптимизации затрат на расширение и повышению доходности. Пользователи могут устанавливать любое количество модулей AntRack по мере необходимости, насколько это позволяют возможности конкретного объекта.

Пригодность для крупномасштабной деятельности

Майнер стоечного типа идеально подходит для крупномасштабного развертывания майнинговых ферм и интернет-центров обработки данных. AntRack легко вводится в действие и приступает к работе непосредственно после его подключения к трехфазной сети переменного тока и локальной вычислительной сети через соответствующие кабели, а также входного и выходного штуцеров системы водяного охлаждения. Кроме того, Bitmain предлагает универсальное решение для организации центров обработки данных — блоки ANTBOX, каждый из которых включает в себя 10 майнеров AntRack. При надлежащем подключении трехфазного блока переменного тока, сетевого порта и системы охлаждения воды майнинг может осуществляться практически в любом месте.

Простота модернизации и надежность

Конструкция AntRack, предусматривающая возможность замены компонентов в «горячем» режиме, позволяет заменить хэш-плату с чипсетами последнего поколения (от 7 до 5 нм, 3 нм и 1 нм), и каждое обновление повышает суммарную вычислительную мощность при сохранении прежнего уровня энергопотребления. Кроме того, каждый сервер AntRack имеет блоки питания с резервированием по схеме "3+1", что обеспечивает абсолютную бесперебойность процесса майнинга.

«Наша конструкция задумывалась с целью решения имеющихся проблем. Нам стало известно, что многие из наших клиентов сталкиваются с проблемами при попытке расширения своей деятельности. Затраты на модернизацию оборудования включают в себя не только инвестиции в новые машины, но и время, затрачиваемое при отключении старых машин для их замены на новые. Наше решение этой проблемы — AntRack. Модульная конструкция и возможность «горячей» замены ее компонентов обеспечивают удобство и эффективность применения AntRack в крупномасштабных системах, сохраняя при этом возможность эффективного контроля за бюджетом в процессе эксплуатации», ― сообщил руководитель группы исследований и разработок по проекту AntRack Сунь Мин Хи (Sun Ming Hui).



