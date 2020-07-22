100х Group – новый холдинг компании HDR Global Trading

HDR Global Trading Limited ("HDR"), компания-разработчик ведущей платформы по торговле криптовалютными деривативами BitMEX, сообщила об учреждении новой холдинговой структуры 100x.

Опираясь на успех BitMEX, новая холдинговая компания 100x будет реализовывать расширенную концепцию преобразования современной системы цифровых финансов в инклюзивную структуру с обширными возможностями для ее участников. В состав холдинга 100x войдут HDR и все другие активы компании, включая платформу BitMEX.

Новая структура обеспечит группе дополнительную свободу действий в вопросах поиска, формирования и освоения новых возможностей и инвестиционных проектов, не оставляя усилий по укреплению лидерских позиций BitMEX на рынке криптовалютных бирж. Платформа, бренд и организационно-правовая форма BitMEX останутся неизменными, а группа продолжит вкладывать средства в развитие платформы.

Команда разработчиков BitMEX создала самый торгуемый криптовалютный продукт всех времен - XBTUSD Perpetual Swap. Сегодня в штате компании работают свыше 200 человек. В их числе - ведущие разработчики, инженеры, специалисты по финансовым продуктам и эксперты по вопросам комплайнеса.

Соучредитель и генеральный директор 100х Артур Хейс (Arthur Hayes) прокомментировал: "Финансовые сервисы играют важную роль как в нашей повседневной жизни, так и в глобальной экономике. Тем не менее, в сегодняшнюю эпоху цифровых технологий процесс предоставления финансовых услуг остается слишком медленным и запутанным. Мы намереваемся изменить статус-кво в этом вопросе и трансформировать современную систему цифровых финансов в инклюзивную структуру, открывающую перед своими участниками самые обширные возможности".

Во главе группы 100x стоят учредители HDR Артур Хейс, Бен Дело (BenDelo) и Сэм Рид (Sam Reed). К ним также присоединился д-р Дэвид Вонг (David Wong), недавно назначенный на пост неисполнительного председателя совета директоров.

Неисполнительный глава совета директоров 100х д-р Вонг добавил: "BitMEX остается основополагающим звеном нашего успеха, и мы продолжим вкладывать средства в развитие платформы, укрепляя ее лидерские позиции на рынке. Однако наши амбиции этим не ограничиваются. Уверены, что, располагая знаниями, опытом и ресурсами 100х, мы сможем оказать долгосрочное положительное влияние на развитие будущей экосистемы цифровых финансов".



