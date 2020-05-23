Huobi и FCSSC объявили сбор $143 000 в криптовалюте на борьбу с коронавирусом

Организация Huobi Charity, благотворительное подразделение и блокчейн-платформа Huobi Group, анонсировала совместную инициативу с Финансовым центром Сотрудничества Юг-Юг (FCSSC), международной некоммерческой организацией со специальным консультативным статусом при ЭКОСОС ООН. В стремлении оказать поддержку странам Сотрудничества Юг-Юг в борьбе с коронавирусом компания Huobi в партнерстве с FCSSC инициировала 15-дневную благотворительную кампанию по привлечению 143 000 долл. США в криптовалютном эквиваленте (Bitcoin (BTC), Huobi Token (HT), Tether (USDT) и HUSD).

Накануне запуска новой кампании число подтвержденных случаем заболевания коронавирусом по всему миру превысило отметку в 4 млн. Население многих стран Сотрудничества Юг-Юг, членами которого являются, в первую очередь, развивающиеся государства Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, относится к уязвимой категории, наиболее подверженной риску заражения. Слаборазвитые и нестабильные системы здравоохранения в этих регионах создают серьезную опасность по мере распространения пандемии, а перегруженность и недостаточное оснащение медицинских учреждений в сельских районах Южного полушария нашей планеты не позволяет им справляться с притоком пациентов СOVID-19.

"Пандемия нового коронавируса является поистине глобальной проблемой, решать которую вынуждены все без исключения страны мира, - заявил генеральный директор FCSSC У Чжун (Wu Zhong). - Наша кампания представляет собой значимую попытку использовать блокчейн-технологии в целях международного сотрудничества и надзора в сфере общественного благосостояния".

Вместе с FCSSC компания Huobi намеревается обеспечить медицинский персонал, сражающийся с вирусом на переднем крае, а также жителей развивающихся стран, испытывающих дефицит ресурсов для борьбы с пандемией, всеми необходимыми им материалами и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Цель благотворительной кампании - собрать достаточно средств для поставки 300 000-500 000 защитных масок в пострадавшие регионы мира.

Huobi возглавляет процесс сбора пожертвований и оказания безвозмездной помощи на международной благотворительной платформе Bithelp. Дабы показать пример всей мировой общественности, Huobi сделала первый взнос на цели благотворительной кампании. Компания выделила 17 711 токенов НТ, эквивалентная стоимость которых составляет 69 000 долл. США - почти половину целевой суммы в рамках данной инициативы. Оставшуюся часть Huobi надеется собрать в течение следующей недели посредством своей сети и блокчейн-сообщества. FCSSC предоставит операционную и логистическую поддержку в вопросах поставки товаров медицинского назначения в наиболее нуждающиеся регионы.

"Вирус COVID-19 создал поистине беспрецедентный кризис в сфере здравоохранения, преодолеть который можно лишь совместными усилиями представителей частного и государственного сектора из всех уголков земного шара, - прокомментировала глава международного бизнес-подразделения Huobi Group Кьяра Сунь (Ciara Sun). - Как передовая организация сферы цифровых активов и блокчейн-технологий, мы хотим внести свой вклад в эту борьбу и привлечь все мировое криптовалютное сообщество к инициативе, которая позволит спасти тысячи жизней".

Текущая кампания стала третьим начинанием Huobi Charity с момента создания благотворительной платформы в начале этого года. В ходе январской вспышки коронавируса в китайском Ухане Huobi выделила 1,4 млн долл. США на поставку сотен тысяч медицинских масок, защитных костюмов, пульсоксиметров и других товаров первоочередного значения персоналу 135 больниц и других медицинских учреждений в зоне карантина. В прошлом месяце платформа пожертвовала 50 000 долл. США Индонезийско-китайской ассоциации экономического, социального и культурного сотрудничества на нужды закупки и распределения медицинских товаров между больницами Индонезии.

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