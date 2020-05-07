HotForex отмечает юбилей огромным вознаграждением для клиентов и партнеров

Брокер HotForex, отмеченный множеством отраслевых наград в сфере Форекс и CFD-торговли сырьевыми товарами, был основан в 2010 году и теперь празднует свой 10-летний юбилей. В честь этого компания предлагает клиентам и партнерам возможность получать ежемесячные вознаграждения, которые зачисляются непосредственно на счет и могут быть выведены.

Как сказал представитель HotForex: «Мы всегда ставим наших постоянных клиентов и партнеров во главу угла, – именно так мы можем обеспечить им наилучший опыт торговли. Новые программы вознаграждения станут захватывающей частью празднования нашего 10-летнего юбилея, и мы надеемся, что каждый из наших уважаемых клиентов и партнеров насладится возможностью заработать свою часть из $2 000 000!»

С этого момента и до конца 2020 года акция Returnon Free Margin будет обеспечивать ежемесячную доходность от инвестиций для клиентов. В то же время бонус в честь 10-летия HF Partners предлагает партнерам каждый месяц до конца года вознаграждение в размере до $3 000, которое можно свободно выводить.



