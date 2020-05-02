Биржа биткоин деривативов Overbit объявила о запуске депозитов Tether (USDT)

Ведущая биржа с поддержкой маржинальной торговли биткоинами - Overbit.com представила возможность внесения средств USD Tether. Торговая платформа, позволяющая своим пользователям торговать на рынке криптовалют, форекс и товаров с кредитным плечом за биткоины без фактической передачи активов, расширяет функционал с целью привлечения новых трейдеров. По мнению компании, внесение средств с помощью Tether обеспечит ей лидерские позиции в данной сфере.

Важность стейблкоинов для трейдеров

Будучи первым в мире стейблкоином, Tether (USDT) пользуется наибольшей популярностью в криптовалютной отрасли и котируется на большинстве спотовых биржах. Тезер отличается самой значительной рыночной капитализацией среди всех стейблкоинов: на сегодняшний день этот показатель составляет $6,3 млрд, благодаря чему токен занимает четвертое место среди всех криптовалют.

Возможность внесения средств в стейблкоинах позволит пользователям Overbit сократить собственные риски, в частности в условиях высокой волатильности, а также хранить свои активы в Tether - самом развитом и широко распространенном стейблкоине из всех представленных на рынке.

По убеждению Overbit, данная функция предоставит трейдерам, торгующим на спотовом рынке, возможность перевести свои Tether токены на маржинальную торговую платформу Overbit и поддержать сделки с кредитным плечом до 100х.

Генеральный директор и основатель биржи Чье Лью (Chieh Liu) прокомментировал: "Внедрение возможности внесения Tether - весьма разумный шаг для Overbit, дающий нашим трейдерам возможность противостоять рыночной волатильности. Мы искренне верим, что данную функцию оценят профессиональные и "продвинутые" трейдеры, предпочитающие хранить свои активы в USDT".

Результаты исследования Overbit : профессиональные трейдеры предпочитают хранить активы в USDT

Специалисты Overbit опросили в общей сложности более 2500 трейдеров из 90 стран мира. Согласно результатам данного опроса, профессиональные трейдеры и крипто-инвесторы предпочитают хранить большую часть своих активов в Tether (USDT). Таким образом, Tether (USDT) является третьим по популярности крипто-активом среди продвинутых трейдеров, уступая лишь Биткоину и ETH.

Помимо функции внесения средств USDT, биржа Overbit недавно расширила функционал своей торговой платформы добавлением новых опций, включая изолированную и кросс-маржу, а также режимы открытия сделок с помощью комиссий и спрэдов.



