Проект L3COS для коммерциализации блокчейна анонсирует Z-man

Экс-руководитель Softbank Зураб Цицуашвили, или просто Z-man, представляет L3COS - проект, направленный на предоставление правительствам, бизнесу и частным лицам возможностей блокчейна в аспекте безопасности и эффективности. Основатель и генеральный директор проекта имеет степень доктора наук по кибернетике и прикладной математике, а также располагает обширнейшим профессиональным опытом.

L3COS: DNS для блокчейна

DNS-система доменов верхнего уровня с национальным кодом предоставляет странам цифровые домены, которыми можно управлять, развивать и сдавать в аренду. Аналогичным образом, L3COS [произносится как "lecos"] дает правительствам контроль над инфраструктурой. Выделяя один из 195 суперузлов на основании алгоритма Proof-of-Government (PoGvt), L3COS предоставляет центральным властям все инструменты для управления национальной и международной блокчейн-сетью, позволяющей им взаимодействовать друг с другом, с представителями бизнеса и собственными гражданами.

Прозрачность и регулирование: блокчейн-инфраструктура нового поколения

Транзакции в традиционных блокчейнах осуществляются в условиях высокой надежности и абсолютной прозрачности, что делает их привлекательными для публичного, частного сектора и физических лиц, которые видят в блокчейне решение для многих проблем с секретностью и безопасностью, присущих стандартному программному обеспечению и веб-приложениям. Однако блокчейн-пространство практически не поддается регулированию и не предоставляет надзорным органам точек доступа к индивидуальным блокчейнам. Вместе с этим, блокчейн-проекты часто стремятся привлекать институциональные инвестиции.

Создатели L3COS отдают себе отчет, что ни одна отдельная блокчейн-структура не способна предоставить своим участникам все необходимые возможности и функции, и поэтому используют трехуровневую модель для удовлетворения потребностей трех основных участников процесса: национальных правительств, бизнеса, организаций и частных лиц. Подобный подход получает все более обширное признание среди высококлассных инвесторов, демонстрирующих готовность участвовать в этом проекте.



