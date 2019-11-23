Возможности решения Defora представили BOSAGORA и KoSAC

BOS Platform Foundation (BPF) и компания Korea Smart Authentication Corp (KoSAC) провели демонстрацию инновационного решения Defora, ориентированноо на оптимизацию процессов управления и совместного принятия решений. Мероприятие состоялось во вторник, 12 ноября 2019 года, на территории Campus Biotech в Женеве.

В демонстрации приняли участие почти 60 представителей самых различных отраслей, включая банковское дело, образование, местное самоуправление и международные организации. Докладчики из BPF и KoSAC рассказали о возможностях своих проектов в аспекте положительного изменения всеобщего восприятия процессов управления и принятия более эффективных коллективных решений.

По словам основателя BPF Сержа Комароми (Serge Komaromi), Defora является инновационным решением для оптимизации управленческой деятельности в организациях и сообществах, отличающимся высокой эффективностью и гибкостью.

"Для нас большая честь провести нашу первую презентацию в Женеве - на родине великого Жан-Жака Руссо, чья концепция "единой воли" по сей день продолжает вдохновлять людей. Сегодня идею "единой воли" можно соотнести с коллективным разумом - тем, к чему стремится наш проект. Мы остановили свой выбор на Женеве по многим причинам. Но решающую роль сыграл тот факт, что город является штаб-квартирой для многочисленных международных организаций и НПО, решения которых оказывают непосредственное влияние на миллионы людей по всему земному шару", - прокомментировал г-н Комароми.



