Стратегическое партнерское соглашение с OKEx заключила CoinAll

Компания CoinAll (www.coinall.com) сообщила об официальном заключении стратегического партнерского соглашения с ведущей мировой биржей цифровых активов OKEx ( www.okex.com). Благодаря этому сотрудничеству, высококачественные проекты CoinAll получат возможность регистрироваться на OKEx при условии удовлетворения квалификационных требований.

CoinAll - первый участник программы открытого партнерства биржи цифровых активов OKEx. Программа ориентирована на поддержку нового поколения цифровых биржевых площадок, характеризующихся высокой автономностью, эффективностью и прозрачностью. В рамках этой инициативы CoinAll сможет разделить плоды деятельности более чем 20 млн пользователей OKEx, а также получит доступ к мэтчинговой системе, системе расчетов, холодному и горячему кошелькам, клиринговой платформе, мультиязычной клиентской поддержке, а также к глобальной системе проверки клиентов и противодействия отмыванию денег, на разработку и оптимизацию которой ушли многие годы. Одним словом, CoinAll cможет извлечь колоссальную выгоду из высокой ликвидности и обширного трейдингового опыта ведущей мировой биржи цифровых активов.

В течение одного года компании удалось привлечь свыше 500 тыс пользователей из более чем 160 стран и регионов мира, а по объему транзакций предприятие стремительно ворвалось в Топ-10 CoinMarketCap. Исходя из информации на официальном веб-сайте компании, CoinAll зарегистрировала свыше 100 проектов, среди которых такие известные инициативы, как Celer, BTT, Algo, Fusion, COSM и т.д. Более того, ряд проектов, включая Lambda и Fantom, были оптимизированы для регистрации на OKEx после удовлетворения всех нормативных требований.

CoinAll стремиться развивать долгосрочное сотрудничество с профессиональными сообществами в целях идентификации высококачественных проектов для пользователей по всему миру. Подобный подход позволил компании постепенно сформировать комплексную систему оценки блокчейн-активов и представить новую модель листинга StarProject, состоящую из 2 частей: Starproject IEO и Star Project Lightning.

Комментируя новое партнерство, генеральный директор CoinAll Кэтрин Дэн (Katherine Deng) отметила: "Мы очень рады заключить с OKEx соглашение о стратегическом сотрудничестве. Однако это далеко не конец, а скорее новое начало. CoinAll продолжит поиск качественных активов с высоким потенциалом роста и разумной оценкой, ставя интересы пользователей на первое место".

Платформа OKEX будет вносить вклад в развитие экосистемы цифровых активов и взаимодействие между различными сетями и портфелями в блокчейн-среде. Программа открытого партнерства биржи OKEx ориентирована на поддержку команд, стремящихся создавать собственные цифровые биржевые площадки. Международная группа технических специалистов OKEx будет предоставлять этим командам сервисы НИОКР и обслуживания систем, давая последним возможность концентрироваться на управлении и эксплуатации биржевых платформ.

С большим оптимизмом оценивая сотрудничество с CoinAll, команда OKEx стремится расширять партнерство в многочисленных других аспектах для устойчивого развития экосистемы цифровых активов по всему земному шару. Как отметил глава эксплуатационного департамента OKEx Энди Чан (Andy Cheung):

"Мы очень рады партнерству с CoinAll. Команда OKEx неизменно стремится взаимодействовать с отраслевыми игроками для расширения нашего общего рынка. В данном случае, мы получаем возможность привлекать еще больше высококачественных проектов, отвечающих потребностям рынка, и я уверен, что это начало весьма плодотворной совместной деятельности".

OKEx - крупнейшая в мире биржевая площадка по торговле криптовалютными спотами и фьючерсами, предоставляющая сотни трейдинговых пар и помогающая трейдерам оптимизировать собственные стратегии. Входя в число ведущих блокчейновых бирж по объемам транзакций, OKEx обслуживает свыше 20 млн пользователей в более чем 100 странах мира. Объем трейдинговых транзакций, связанных с широким спектром финансовых продуктов, предоставляемых площадкой, регулярно превышает суточную отметку в 1,5 млрд долл. США. Площадка пользуется обширным признанием в качестве золотого стандарта отрасли.

Новый стратегический партнер биржи мирового класса OKEx CoinAll является ведущей платформой по торговле цифровыми активами. Пользуясь возможностями передовой системы безопасности, круглосуточной клиентской поддержки и 20-миллионной пользовательской базы OKEx, компания CoinAll стремится предоставлять всем своим клиентам премиальный сервис биржевой торговли цифровыми активами.



