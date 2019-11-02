Майнинг-ферму на базе супер-алгоритма ZigBit Miner представила Zigmabit

Компания Zigmabit Inc представила ZigBit Miner - первую в мире майнинг-ферму с прямым жидкостным охлаждением (DLC), обеспечивающую максимальную безопасность и высокий показатель хэшрейта. В основе ZigBit Miner лежит чип 7nm ASIC ZigmaBit BoosterX, позволяющий агрегату осуществлять майнинг различных криптовалют, включая Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash и т.д. Заказы на майнинг-фермы Zigmabit (2.0, 3.0, 5.0) принимаются с 31 октября 2019 г.

Оплатить заказы Zigmabit можно с помощью Bitcoin, посредством банковского перевода и другими способами. Производитель предоставляет 36-месячную гарантию безотказной работы своих продуктов. Компания также осуществляет бесплатную международную доставку заказов посредством служб UPS или FedEx.



