На бирже IDAX 30-31 октября пройдет IEO Marshal Lion Group

30-31 октября проходит IEO проекта Marshal Lion Group на бирже IDAX. Один день действует скидка 25% от цены токена $0,25.

IEO Marshal Lion Group проходит под слоганом Tokenizing the non-bank lending market (Токенизируя небанковский рынок займов). Новый успех сопровождал участие компании в конференции Blockchain Life в Москве. Ко-фаундер и председатель правления Marshal Lion Group Bartolomiej Wasilewski так представил проект в Москве, что привлек еще больший интерес инвесторов.

Marshal Lion Group – компания, которая перенесла свои наработки в мире фиатных финансов на блокчейн платформу. Компания работает с 2015 г. на рынке небанковского кредитования. За это время более 10 тыс. довольных клиентов составили портфолио компании. Их могло быть больше, если бы не извечные проблемы: необходимость гарантий, посредников, привлечения третьих лиц, длительные согласования. Marshal Lion Group нашла решение в блокчейне. Здесь все прозрачно, быстро, а поэтому еще и дешево. Благодаря использованию блокчейн- платформы, Marshal Lion Group обеспечивает потребности в займах предприятий, физических лиц, как частников, так и госсектора. Блокчейн открывает новые возможности для клиентов, без риска для самой компании. Время на принятие решения уменьшается многократно. Трудоемкие процессы автоматизируются с помощью смарт-контрактов. Решение на блокчейне расширяет деятельность Marshal Lion Group. Выпущен собственный токен MLGC. Токены позволяют инвесторам участвовать в бизнесе компании и получать до 50% прибыли от продажи ее продуктов.



