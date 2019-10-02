Уникальные показатели хэшрейта для майнинга обеспечивает BitHarp

Майнинг-фермы Lyre Miner и Harp Miner с необычайно эффективной конструкцией от BitHarp Group Limited (www.bitharp.com) вызвали настоящий фурор на стремительно развивающемся криптовалютном рынке. Не делая акцента на высококлассных и технологически продвинутых пользователей, эти два продукта были созданы для нужд новичков и любителей, а также для мелких майнеров, желающих заработать состояние на добыче криптовалют.

За последние годы отрасль криптовалютного майнинга продемонстрировала заметный прогресс. Тем не менее, учитывая сложный технологический характер данной отрасли, она не оставила шансов людям, не имеющим специальной технической подготовки. Компании BitHarp удалось изменить устоявшееся положение дел путем создания двух предварительно настроенных ферм, для начала работы с которыми не требуется никаких знаний о криптовалюты. Все, что нужно, - просто включить агрегаты в розетку.

Менее чем за месяц, прошедший с момента выхода на рынок, Lyre Miner и Harp Miner сумели завоевать рекордную популярность среди обычных пользователей, не обладающих специальной подготовкой, но желающих обеспечить себе окупаемость инвестиций. Это стало возможным благодаря необычайно высоким показателям хэшрейта, демонстрируемым этими продуктами. А принимая во внимание низкие параметры энергопотребления - на уровне 600 Вт и 2 400 Вт соответственно, - Lyre Miner и Harp Miner входят в категорию самого энергоэффективного майнингового оборудования, присутствующего на рынке.

Lyre Miner и Harp Miner отлично подходят для майнинга Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Dash и демонстрируют следующие показатели хэшрейта.

Lyre Miner: 335 TH/s - Bitcoin, 55 GH/s - Litecoin, 14 GH/s – Ethereum и 9 TH/s - Dash

Harp Miner: 2000 TH/s - Bitcoin, 300 GH/s - Litecoin, 75 GH/s – Ethereum и 50 TH/s - Dash

Поскольку майнинг-фермы от BitHarp не генерируют больших объемов тепла и шума, они вполне могут использоваться в домашних условиях. Кроме того, в отличие от сотен имеющихся на рынке продуктов, Lyre Miner и Harp Miner не занимают большого пространства. В настоящий момент BitHarp проводит промокампанию "3+1" на обе новинки. Акционное предложение будет действовать до 2 октября.



