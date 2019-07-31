Новый инвестиционный раунд во главе с TCV принес Nubank $400 млн

Nubank, лидер финансовых технологий в Латинской Америке, сообщила о привлечении 400 млн долл. США в ходе инвестиционного раунда Серии Е. Раунд возглавила одна из крупнейших американских фирм-специалистов по капиталу роста TCV, для которой этот проект стал первой значительной инвестиций в латиноамериканском регионе. Существующие инвесторы Tencent, DST Global, Sequoia Capital, Dragoneer, Ribbit Capital и Thrive Capital также приняли участие в раунде. Сделка подлежит соблюдению стандартных условий закрытия.

Всего в ходе семи инвестиционных раундов, включая последний, компании удалось привлечь 820 млн долл. США.

В мае этого года Nubank, на сегодняшний день занимающий шестое место среди крупнейших финансовых учреждений Бразилии по числу клиентов, приступил к расширению своего присутствия в регионе. Компания открыла представительства в Мексике и Аргентине и готовится начать обслуживание клиентов в обеих странах в ближайшие месяцы.

Фирма также заметно расширила портфель своих продуктов, ранее включавший кредитные карты с управлением через приложения и бонусную программу. Сегодня Nubank также предлагает потребительские ссуды и цифровые сберегательные счета как для частных лиц, так и для представителей малого, среднего и микробизнеса.

"Мы продолжаем твердо следовать намеченной цели по борьбе со сложностью банковских услуг и возвращению людям контроля над их финансами. Несмотря на радикальные технологические изменения, затрагивающие большинство отраслей промышленности и бизнеса по всему земному шару, большинство клиентов банковских учреждений продолжают платить баснословные проценты и сборы за весьма посредственные финансовые услуги. К тому же, свыше двух миллиардов людей на нашей планете до сих пор не имеют доступа к базовым финансовым сервисам. С помощью новых инвестиций от TCV и наших существующих партнеров, мы рассчитываем внести заметный вклад в изменение сложившейся ситуации, ускорить свое развитие в Бразилии и обеспечить поддержку открытию представительств на новых рынках Латинской Америки", - прокомментировал основатель и генеральный директор Nubank Давид Велез (David Vélez).

"Мы гордимся нашими акционерами и их неизменной поддержкой нашего бизнеса. С самых первых дней своего существования нам посчастливилось получить опыт одних из самых успешных технологических инвесторов мира, и этот раунд во главе с TCV усиливает нашу капитальную базу, - продолжил он. - TCV не раз оказывала поддержку самым известным новаторам своего времени, включая Netflix, Spotify и Zillow, предоставляя им капитал, стратегическое руководство и отраслевую компетенцию. И мы, в свою очередь, с нетерпением ждем возможности сотрудничать с ними на пути расширения нашего бизнеса".

"TCV располагает длинным послужным списком поддержки стартапов, использующих современные технологий для предоставления уникальных сервисов потребителям, - отметил генеральный партнер TCV Вуди Маршалл (Woody Marshall). - Давид Велез и его команда сумели достичь поразительных результатов в Nubank. Нас впечатлили их рыночные позиции, продуктоориентированная корпоративная концепция и неизменный акцент на качество обслуживания потребителей. С нетерпением ждем возможности поддержать их выход на другие рынки и расширение портфеля предоставляемых сервисов".

Новые продукты и интернационализация

В конце 2018 года Nubank начал предоставлять функции дебетования и снятия наличных с цифровых сберегательных счетов ("NuConta"), превратив свои цифровые счета в полноценную альтернативу для удовлетворения базовых финансовых потребностей жителей Бразилии. Сегодня свыше 8 миллионов бразильцев пользуются сервисами NuConta.

После получения лицензии финансового учреждения в начале 2019 года компания представила потребительские ссуды, которые теперь доступны более чем 500 000 клиентов NuBank. За 5 лет своей деятельности компании удалось охватить 100% из 5 570 бразильских муниципалитетов, что является важной вехой для страны, где только в 60% городов работают филиалы банков.

Во втором квартале текущего года Nubank приступил к международной экспансии, объявив об открытии представительств в Мексике, а еще менее чем через два месяца - в Аргентине. В обеих странах будут работать инновационные хабы, разрабатывающие технологические решения для специфических финансовых проблем региона.

На шестой год своего существования Nubank сумел достичь отметки более чем в 12 млн клиентов, став шестым по численности клиентов финансовым учреждением Бразилии и крупнейшим цифровым банком мира. Недавно компания вышла на корпоративный рынок, представив новый цифровой счет для МСБ. Следует отметить, что на этом рынке в Бразилии работают свыше 20 млн предприятий.

Поиск талантов

На сегодняшний день штат персонала Nubank насчитывает свыше 1 700 сотрудников в Бразилии, Германии, Аргентине и Мексике. Компания планирует в ближайшие годы заметно нарастить численность персонала.

"Мы находимся в постоянном поиске лучших талантов по всему земному шару. Мы создаем сильные и разноплановые команды профессионалов, являющихся представителями различных культур и способных совместно бросать вызов статусу-кво в вопросе упрощения доступа к финансовым сервисам. По своей сути мы является технологическим предприятием и поэтому хотим видеть в своей команде лучших программистов мира", - подчеркнул г-н Велез.



