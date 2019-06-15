Amgen опубликовала документ об условиях покупки акций Nuevolution

22 мая 2019 года, в 08:00 по центрально-европейскому стандартному времени, компания AmgenInc. («Amgen») (код NASDAQ: AMGN) обнародовала рекомендуемое публичное предложение покупки всех акций, принадлежащих акционерам Nuevolution AB (publ) («Nuevolution»), («Предложение») за наличные средства по цене 32,50 шведских крон за одну акцию («цена Предложения»).Акции компании Nuevolution зарегистрированы на стокгольмской бирже Nasdaq в категории предприятий с малой капитализацией. Amgen опубликовала документ с официальным изложением условий Предложения («Документ о предложении»), одобренный и зарегистрированный Шведской службой финансово-бюджетного надзора 12 июня 2019 года. Документ о предложении и форма согласия доступны на веб-сайтах www.amgen.com/amgen/announcement и www.sebgroup.com/prospectuses. Ознакомиться с тестом Документа на шведском языке можно будет также на официальном веб-сайте Шведской службы финансово-бюджетного надзора по адресу (www.fi.se).

Все акционеры Nuevolution, чьи акции зарегистрированы в Euroclear Sweden AB по состоянию на 12 июня 2019 года, получат личные копии Документа о предложении, распечатанной формы согласия и конверт с обратным адресом. Дополнительные экземпляры Документа и формы можно будет получить бесплатно по запросу. С этой целью следует обращаться к агенту-получателю Amgen - SEB Emissioner, - по телефону +46(0)8-639 2750.

Период рассмотрения заявок от акционеров, готовых принять Предложение, начнется 13 июня 2019 года и продлится до 4 июля 2019 года. Ориентировочный срок выплат - 15 июля 2019 года. Конкретная дата будет зависеть от выполнения условий Предложения или принятия Amgen решения о закрытии Предложения на иных условиях.

Amgen оставляет за собой право продлить срок принятия заявок от акционеров или отложить дату выплат. Компания уведомит о продлении срока принятия заявок и/или переносе даты выплат на более поздний срок отдельным пресс-релизом в соответствии с требованиями действующего законодательства.



