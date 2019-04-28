Соглашения о сотрудничестве подписала UnionPay с ведущими финучреждениями 6 стран

23 апреля компания UnionPay International (UPI) подписала соглашения о сотрудничестве с ведущими финучреждениями Индонезии, Лаоса, Таиланда, ОАЭ, Узбекистана. Подписанные в Пекине документы касаются выпуска традиционных и цифровых карт UnionPay, а также создания сети локальных карточных платежей. Вместе с этим, UPI анонсировала выпуск кредитных карт UnionPay первым крупным банком Индонезии и Малайзии. Эти события знаменуют новейшие достижения китайской платежной системы в вопросе локализации своего бизнеса в странах «Пояса и пути», а также наглядно свидетельствуют о ее стремлении поддерживать процессы обмена персоналом в этом регионе.

В торжественной церемонии заключения соглашений приняли участие заместитель главы Народного банка Китая г-н Фань Ифэй (Fan Yifei), заместитель руководителя Банка Лаосской Народно-Демократической Республики г-жа Ватана Далалой (Vathana Dalaloy) и президент China UnionPay г-н Шао Фуцзюнь (Shao Fujun). Генеральный директор UPI г-н Цай Цзяньбо от имени компании подписал документы с главами соответствующих финансовых учреждений.

С момента обнародования инициативы «Пояс и путь» компания UnionPay активно содействует формированию межрегиональной и взаимосвязанной платежной сети, ускоряя процессы выпуска карт, разрабатывая мобильные платежные продукты, совместно внедряя платежные стандарты и участвуя в создании платежной инфраструктуры. На сегодняшний день, 106 стран и регионов инициативы «Пояс и путь» предоставляют сервисы UnionPay. Финансовыми учреждениями этих стран были выпущены 43 млн карт UnionPay, а сфера приема этих карт охватывает 12 млн коммерческих организаций и 800 000 банкоматов. Число выпущенных карт, количество торговых точек и банкоматов увеличилось в 25, восемь и три раза соответственно по сравнению с показателями до внедрения инициативы «Пояс и путь». Кроме того, мобильные платежные сервисы UnionPay на сегодняшний день доступны в 31 стране региона, а в Лаосе и Таиланде созданы локальные платежные системы на базе технологий и стандартов UnionPay. Компания UnionPay также предоставила Asian Payment Network (APN) и Myanmar Payment Union (MPU) разрешение на использование своих стандартов чипованых карт.

В ходе сегодняшней церемонии UPI и крупнейший коммерческий банк Лаоса, BCEL, подписали протокол о намерениях в сфере учреждения совместного предприятия с восемью региональными учреждениями и совместной эксплуатации карточной платежной системы Лаосского национального банка. UnionPay будет участвовать в деятельности совместного предприятия. Ранее, в 2015 году, китайская компания активно содействовала лаосскому финансовому сектору в создании собственной платежной системы. В 2018 году Банк Лаосской Народно-Демократической Республики предложил UnionPay создать совместное предприятие с целью дальнейшей модернизации региональной финансово-платежной инфраструктуры.

В ходе церемонии состоялось подписание соглашений о совместной реализации еще четырех проектов: в рамках первого проекта крупные региональные банки Индонезии и Таиланда намереваются осуществить первый масштабный выпуск премиальных карт UnionPay. Один из крупнейших банков Индонезии, - Bank Central Asia (BCA), - планирует выпустить кредитные карты UnionPay Platinum. Тайский Kasikorn Bank также выпустит разнообразные карточные продукты UnionPay. Второй проект предполагает масштабный выпуск виртуальных карт UnionPay компанией BOTIM, разработчиком ведущего ПО для коммуникаций в режиме реального времени в ОАЭ, с целью предоставления региональным пользователям возможности осуществлять платежи путем сканирования специального QR-кода. Третий проект охватывает сразу несколько соглашений о выпуске карт, включая кредитные и премиальные продукты UnionPay, узбекским Aloqabank. В тот же день малазийский Am Bank стал первым местным региональным финучреждением-эмитентом кредитных карт UnionPay. Это также первая в регионе кредитная карта UnionPay с поддержкой сервиса бесконтактных платежей.



