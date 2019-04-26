По всему миру стартовала регистрация майнеров ShaktiCoin

Швейцарский фонд социального обеспечения Swiss Shakti Foundation объявил о начале регистрации майнеров по всему миру одновременно с публикацией первого раздела своего информационного документа («Белой книги»), состоящего из четырех частей.

Швейцарский фонд намерен привлечь внимание общественности к следующим трем моментам.

ПЕРВОЕ:

Стимулирование ранних инвестиций

Для обеспечения материальной заинтересованности ранних инвесторов в данном проекте за приобретение лицензии на добычу токенов предусматривается вознаграждение в размере 10 тысяч монет ShaktiCoin (что эквивалентно US$ 50 000). Каждой стране выделяется ограниченное число лицензий на добычу токенов, и только часть из них сопровождается вознаграждением ранним инвесторам. Распределение таких вознаграждений будет осуществляться по принципу «живой очереди».

Следует обратить внимание на то, что данное предложение носит разовый и ограниченный характер, и фонд может прекратить действие своей программы стимулирования без предупреждения. Полный текст Условий, включая порядок получения поощрительных вознаграждений, опубликован на странице https://www.shakticoin.com/static/docs/opportunity.pdf.

ВТОРОЕ:

Финансовая прозрачность и распределение прав собственности

Блокчейн-сеть Shakti Network полностью контролируется и управляется узловыми операторами (майнерами) в интересах общества.

С учетом этого требования лицензионные сборы, уплачиваемые за доступ к сети Shakti Network, контролируются независимой сторонней многопрофильной аудиторской компанией, расположенной в Денвере (шт. Колорадо, США).

Лицензии, выделенные каждой стране, будут предоставляться равномерно в соответствии с распределением населения по стране. Лицензия на добычу токенов ShaktiCoin представляет собой цифровой актив бурно развивающегося финансово-технологического сектора. Каждому лицу, осуществляющему такую деятельность, может быть предоставлено не более одной лицензии.

Организованные фондом Shaktiмайнинговые узлы T400 будут являться базовыми элементами сети ShaktiNetwork, которые потенциально могут обеспечивать владельцам таких лицензий выгодный источник доходов в течение длительного времени.

ТРЕТЬЕ:

Публикация Белой книги

Сегодня мы опубликовали первый раздел нашего информационного документа («Белой книги»), состоящего из четырех частей. Как видно из указанной публикации, экосистема ShaktiCoin является новой во всех отношениях. Она имеет новый протокол, новый процесс создания токенов и новую систему распределения. В первом разделе представлено краткое описание концепции. Всем желающим присоединиться к участникам сети рекомендуется изучить содержание информационного документа с целью обеспечить четкое понимание фундаментальных принципов данной криптовалюты, представляющей третье поколение цифровых денег, основанных на блокчейн-технологии.



