Биржа OKEx объявила о грядущем выпуске новой IEO-платформы «OK Jumpstart»

Биржа OKEx анонсировала скорый выпуск новой платформы IEO (первичных биржевых предложений). Платформа под названием «OK Jumpstart» ориентирована на реализацию проектов с высоким потенциалом и поддержку начинающих предпринимателей.

Предстоящий запуск IEO-платформы «OK Jumpstart» от OKEx

Биржа OKEx приступила к изучению различных методов выпуска токенов в июле 2018 года - с момента запуска платформы OKNodes. Модель IEO считается идеальным способом обеспечить стартовый скачок проектам с высоким потенциалом и начинающим предпринимателям. Экономя время и ресурсы, затрачиваемые на регистрацию на биржевых площадках, команды проектов смогут концентрировать свои усилия на реализации своих инициатив и управлении сообществами.

Являясь настоящим первопроходцем блокчейн-отрасли, OKEx активно содействует развитию блокчейновых технологий и проектов. По итогам комплексного анализа мировой нормативной базы руководство OKEx сформулировало идею «OK Jumpstart» как IEO-платформы, отвечающей всем требованиям. Разработав все необходимые технологии и сервисы, OKEx готова представить платформу в самом ближайшем будущем.

«Мы рады запустить «OK Jumpstart» как нашу собственную IEO-платформу. Уверен, что модель IEO принесет заметные преимущества как бирже, так и разработчикам проектов. Особенно полезной она станет для стартапов, которые смогут проще и быстрее запускать свои проекты, - отметил операционный директор OKEx Энди Чжан (Andy Cheung). - Принимая во внимание стремительно растущий спрос на IEO, 2019-й станет годом первичных биржевых предложений, и мы надеемся, что наша платформа станет тем «гнездом», из которого «вылупятся» многочисленные инновационные проекты».



