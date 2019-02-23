Презентацию инновационных светодиодных дисплеев на ISLE 2019 проведет Ledman

Компания Ledman, ведущий китайский производитель светодиодной техники, представит свои новейшие разработки на международной выставке наружной рекламы и светодиодного оборудования-2019 (Международная выставка светодиодов Signsand (ISLE 2019)), которая будет проходить с 3 по 6 марта на территории выставочного комплекса Кантонской ярмарки в Гуанчжоу. ,

Ледман демонстрирует свои новые и самые современные технологии на базе бескорпусных чипов (СОВ), а также позволяет линейно отображать решения, позволяющие использовать самые разнообразные сценарии. Ознакомиться с экспозицией бренда можно будет на стенде 11.2В01.

«Мы рады привезти наши инновационные светодиодные дисплеи на ISLE 2019», - прокомментировал президент Ледман Ли Маньте (Li Mantie). - Продукция компании представлена ​​на рынках более 100 стран мира, и мы постоянно получаем положительные отзывы клиентов о ее надежности и производительности. Мы прилагаем все усилия для разработки оптоэлектронных решений, способных изменить жизнь людей к лучшему, одновременно защищая окружающую среду и экономя энергоресурсы ».

Ledman стала первой компанией отрасли светодиодных дисплеев, зарегистрированной на китайской бирже акций класса «А». Является лидер предприятия в вопросах Разработка производство высококачественные LED-компоненты, энергоэффективный светодиодное освещение, а также внутренние и наружные светодиодные дисплеи. Революционная технология COB от Ледмана предполагает монтаж нескольких кристаллов на одной подложке, что позволяет размещать их непосредственно в бескорпусной ИС в составе платы РСВ, тем самым повышая надежность и долговечность дисплеев.

В отличие от светодиодных дисплеев, легко подвергающихся переработке, продукты на базе СУБД обладают высокой надежностью, надежностью, высокой контрастностью, отличным качеством изображения, гибкостью и быстротой монтажа. , Они используются в более широком масштабе.80 дюймов, предназначенных для установки в помещениях.

СОВ-дисплеи от Ледмана широко распространены в профессиональных средах - центрах мониторинга безопасности и управления транспортным движением, а также в больших конференц-залах. Компания предоставляет свои услуги организаторам масштабных сценических представлений в немецком штутгарте.

Недавно СОВ-система от Ledman была установлена в Шанхайском центре управления транспортом, сотрудники которого контролируют перемещения почти 8 000 транспортных средств по 500 автобусным маршрутам. Под их управлением находятся более 50% городского общественного транспорта. COB-дисплеи полностью удовлетворяют потребность центра в крупногабаритных экранах и обеспечивают комфорт персоналу учреждения в процессе длительного просмотра изображения.



