На ICMA EXPO 2019 представят современные модели финансовых транзакций

Ежегодная выставка международного отраслевого объединения производителей, поставщиков и эмитентов карт и персонализационных бюро International Card Manufacturers Association (ICMA), - ICMA Card Manufacturing & Personalization EXPO 2019, - будет проходить 31 марта - 3 апреля 2019 года на территории курортного комплекса Omni Orlando Resort в Чемпионсгейт (штат Флорида).

Предстоящее мероприятие является единственной в мире конференцией и выставкой, ориентированной на международную отрасль карточных продуктов. EXPO помогает своим участникам адаптироваться к переменам на мировом рынке.

Делая акцент на актуальных моделях совершения транзакций, выставка привлекает пионеров и законодателей тенденций отрасли из всех уголков земного шара, представляя участникам уникальную возможность для взаимодействия с ведущими отраслевыми экспертами. Экспоненты предстоящего мероприятия продемонстрируют новые варианты применения научных и инженерно-технических разработок, инструменты, методы и знания, необходимые для создания продуктов и сервисов следующего уровня, способных вывести отрасль платежных карт на этап активного внедрения инноваций.

В программу выставки с участием более 50 ведущих отраслевых поставщиков также входят специализированные презентации и семинары, посвященные новейшим тенденциям, технологиям и рыночным прогнозам. Их тематика охватит широкий спектр вопросов, включая биометрику, цифровую печать, производство металлических карт, печатную электронику, обеспечение экологической безопасности производства платежных карт, расходные материалы, дизайн и т.д.

Главный международный экономист Economic Outlook Group Бернард Баумхоль (Bernard Baumohl) выступит с программной речью под названием «Экономические и географические перспективы: будущие возможности и риски». Г-н Баумхоль обсудит вопросы напряженности в международной торговле, а также глобальную реакцию на беспрецедентный рост экономики США. В свое время Бернард Баумхоль занимал пост экономиста в Европейском американском банке и является авторитетным аналитиком журнала TIME.

В ходе предстоящей конференции будут объявлены имена победителей премии ICMA Élan Awards 2019. Лауреаты премии будут выбраны среди сотен конкурсных заявок из Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и Северной Америки. Награда вручается за выдающиеся достижения в сфере инновационного дизайна, обеспечения безопасности и технических разработок в глобальной отрасли платежных карт. Организаторы выставки с участием более 50 ведущих отраслевых предприятий готовы к сотрудничеству с спонсорами и заинтересованными экспонентами. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт icmaexpo.com .



