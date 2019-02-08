Дополнительную безопасность экономической системе ETHDenver обеспечит Quantstamp

Компания Quantstamp, специализирующаяся на блокчейн-безопасности, помогла MakerDAO, Остину Гриффиту (Austin Griffith) и Брайану Этье (Brian Ethier) в проведении аудита токена buffiDai, который будет использоваться в ходе конференции ETHDenver 2019. BuffiDai - экспериментальная криптовалюта, разработанная в качестве локал-коина, лежащего в основе экономики ETHDenver и обеспечивающего беспроблемный опыт взаимодействия для участников мероприятия. Токен служит опытным платежным средством для оптимизации будущих практических сценариев. Хакатон ETHDenver будет проходить 15-17 февраля в Денвере (штат Колорадо). Цель мероприятия - мотивировать сообщество разработчиков Ethereum делиться своими знаниями и продолжать создание будущей децентрализованной экосистемы.

Компания Quantstamp благодарит организаторов этой инициативы и выражает готовность и дальше обеспечивать безопасность смарт-контрактов buffiDai по мере развития проектов.

"Миссией Quantstamp является продвижение массового внедрения смарт-контрактов и блокчейн-приложений путем предоставления современных сервисов безопасности, - отмечает генеральный директор Quantstamp Ричард Ма (Richard Ma). - Мы рады обеспечить дополнительную безопасность экономической системе ETHDenver, внеся свой вклад в эксперимент по созданию инфраструктуры для Pop-Up-экономики".

Компания Quantstamp специализируется на разработке решений в сфере блокчейн-безопасности. Ее команда создает децентрализованные протоколы безопасности на базе QSP и аудиторские блокчейн-приложения, а также предоставляет профессиональные сервисы проектам и корпоративным клиентам. Блокчейновые компании доверяют Quantstamp в вопросах аудита важных общественных начинаний - таких как проект Plasma MVP от Omise GO или Oracle-сеть от Chainlink.

Уникальность проекта buffiDai заключается в создании "эфемерной", переходной, экономики, существующей только на протяжении хакатона ETHDenver. Продавая еду, напитки, сувениры и другие товары исключительно за buffiDai, организаторы конференции стремятся оживить экономическую среду мероприятия и принести участникам положительный опыт социального взаимодействия, мотивируя их совершать покупки и торговые сделки во внутренней криптовалюте.

Еще одним мощным стимулом для создания buffiDai является стремление упростить использование криптовалютных технологий. Представители сообщества все чаще высказывают мнение о том, что недостаточное удобство является препятствием для полномасштабного внедрения таких технологий конечными пользователями. Задача buffiDai заключается в обеспечении беспроблемной интеграции и адаптации пользователей, что позволит разработчикам создавать удобные и простые в применении криптовалютные решения.

Токен Buffi Dai представляет собой результат совместной разработки с участием Остина Гриффита, Брайна Этье, POA Network, Solidcoin, Send Wyre, Quantstamp и ETHDenver при координационной поддержке программы общественных грантов Maker DAO.

"Команда ETHDenver хочет помочь людям быстро переходить из статуса заинтересованных дилетантов к активному участию во временной криптовалютной экономике, не встречая на этом пути никаких препятствий, - комментирует Ричард Браун (Richard Brown), глава департамента развития местной инфраструктуры Maker DAO. - Мы остановили свой выбор на Quantstamp, поскольку знаем, что они неизменно придерживаются высочайших стандартов безопасности. Надеемся продолжить наше сотрудничество с этой компанией в реализации будущих проектов".



