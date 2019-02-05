О запуске продаж 25 февраля токенов на Binance Launchpad сообщила Fetch.AI

Fetch.AI, децентрализованная сеть, предоставляющая первую в мире децентрализованную инфраструктуру, с помощью которой цифровые представители сообщества "автономных экономических агентов" могут находить, общаться и совершать сделки друг с другом, анонсировала старт продаж своих токенов на Binance Launchpad с 14:00 (UTC) в понедельник, 25 февраля этого года.

Токен Fetch.AI (FET) является платежным средством, позволяющим автономным агентам обменивать монеты на данные, сервисы и другие товары в рамках сети Fetch.AI, без проблем поддерживая межмашинные микротранзакции.

Для бизнеса этот новый подход означает, что практически любой подключенный к сети компьютер или реальный актив - будь то номер в отеле или койка в больничной палате, - могут отныне быть представлены автономным агентом с последующим управлением всеми сопутствующими процессами, как, например, автономным резервированием, ценообразованием, техническим обслуживанием и т.д.

Генеральный директор Fetch.AI Хумаюн Шейх (Humayun Sheikh) отметил: "Сегодняшняя сеть Интернет ориентирована на решения в сфере электронной коммерции, но "всемирная паутина" следующего поколения должна поддерживать более автономные решения и поэтому нуждается в соответствующей инфраструктуре и инструментах. Команда Fetch.AI работает над созданием инфраструктуры для развертывания таких решений, тем самым давая жизнь новой экономике автономных машин на базе искусственного интеллекта".

Что же касается частных пользователей, автономные агенты могут в буквальном смысле "жить" в их смартфонах, непрерывно изучая все личные потребности своего хозяина, исходя из принимаемых им решений и данных, содержащихся в календарях, электронной почте и других системах, тем самым обеспечивая исключительно персональное взаимодействие с пользователем. При этом данные, необходимые для столь кардинального повышения уровня персонализации и автоматизации, остаются исключительной собственностью пользователя.

Приводя практический пример, г-н Шейх добавил: "Возьмем, к примеру, путешествия. Сегодня люди доверяют вопрос организации поездок традиционным турагентам или тратят многие часы на поиски подходящих им комбинаций. Автономный агент изучает типичные алгоритмы наших действий, получая четкую картину наших потребностей и предпочтений. В дальнейшем он использует эту аналитическую информацию для поиска по колоссальному множеству комбинаций и вариантов, связывается, скажем, с авиакомпанией или железнодорожной кассой для проверки наличия мест, обсуждает цену и осуществляет транзакцию".

"Сеть Fetch располагает всеми средствами для того, чтобы преодолеть создаваемые централизованными системами барьеры для практического использования информации с помощью технологий искусственного интеллекта и децентрализованной платформы, - прокомментировал генеральный директор и основатель Binance Чжао Чанпэн (Changpeng Zhao (CZ)). - Мы с нетерпением ждем запуска этого проекта, который поможет создать децентрализованную цифровую среду для будущих экономических операций и рынков".

Токены Fetch будут эксклюзивно доступны для пользователей торговой платформы Binance Launchpad от ведущей криптовалютной биржи Binance с 14:00 (UTC) понедельника, 25 февраля 2019 года.



