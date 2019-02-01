ACGI представляет ассортимент продуктов в центре демонстрации решений в Москве
Company News

ACGI представляет ассортимент продуктов в центре демонстрации решений в Москве

1 February 2019, 13:58
SergeyVladimiro
SergeyVladimiro
0
70

Компания ACG Inspection (ACGI) недавно открыла в Москве выставочный павильон, где можно не только увидеть ассортимент продуктов ACG Inspection, но узнать о возможностях интеграции приложений, необходимых для сериализации. На фоне расширения своего присутствия в этом регионе компания первой подтвердила соответствие требованиям криптокодирования и рыночную готовность своих комплексных решений для агрегирования и присвоения серийных номеров, ориентированных на российскую фармацевтическую отрасль.

 