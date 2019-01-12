Реформы Ханчжоу – стимул для высококлассного экономического развития региона

9 ноября прошлого года в городе Ханчжоу на востоке Китая состоялась масштабная конференция по вопросам мобилизации ресурсов, в рамках которой была разработана стратегия по созданию бизнес-среды во всем мире и превращению региона в демонстрацию достижений высококачественного развития частной экономики Китая. В ходе мероприятий состоялась презентация шести инициатив и двадцати восьми специальных административных мер, направленных на развитие экономики, развитие промышленности, поддержку предпринимательства и новаторскую деятельность, повышение качества окружающей среды и уровня жизни, создание условий для верховенства права.

Все эти мощные реформаторские начинания, реализованные властями Ханчжоу за последние несколько лет. Их цель - дать новый импульс для развития делового климата города и дать стимул для высококлассного экономического развития региона », - прокомментировал представитель Комитета по исследованию и развитию города. Ханчжоу.

В последние годы руководство города активно работает над созданием первоклассных условий для ведения бизнеса. С этой целью власти в Ханчжоу непрерывно оптимизируют механизмы и механизмы административного управления, модернизируют и продвигают все процессы развития реальной экономики в условиях делового климата. Эти усилия позволили постепенно сформировать позитивную взаимосвязь между первичной бизнес-средой и высококачественным экономическим развитием.

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Благодаря активному реформированию процедур регистрации были созданы все условия для появления новых субъектов рынка. Было зарегистрировано 64 тысячи новых компаний, что почти на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Власти Ханчжоу прилагают все усилия, чтобы помочь компании в повышении собственной конкурентоспособности. По сравнению с тем же периодом 2017-го года поступления по налоговым, оплачиваемым и местным финансовым органам сократились на 15,43%. Это также позволяет экономить на налоговых расходах.

Для представителей малого и среднего бизнеса, а также для компаний инновационной экономики, кроме уменьшения налогообложения и предоставления специальных грантов, власти Ханчжоу предусмотрели ряд специальных стимулирующих фондов. В их число входит фонд стимулирования предпринимательства и инвестиционной деятельности, который по состоянию на сентябрь 2018 года предоставил финансирование 473 проектам. В результате почти 5 млрд общественных инвестиций нашли свой путь в сферу инноваций и бизнеса. Благодаря этой поддержке были учреждены многочисленные платформы «массового предпринимательства и новаторства», включая площадки для совместного создания инноваций, технологические бизнес-инкубаторы и специализированные городки.

Кроме того, руководство Ханчжоу также предоставляет неместным инвесторам ряд специальных бесплатных сервисов - например, консультации по вопросам инвестиционной деятельности, продвижение и защиту инвестиций и т.д.

В числе других предприятий этой поддержкой воспользовалась и основанная в 2010 году компания Wedoctor. Благодаря содействию муниципального правительства Ханчжоу компании удалось заметно расширить масштабы своей «онлайн-клиники». В мае прошлого года Wedoctor стала единственным в мире предприятием сферы здравоохранения, вошедшим в рейтинг «30 самых дорогостоящих частных технологических компаний мира». На сегодняшний день Wedoctor уже снискала себе славу крупнейшего и самого успешного стартапа в сфере медицинских технологий, а ее стоимость оценивается в 5,5 млрд долл. США.

«Власти отвечают за климат, а бизнес - за здоровое развитие. Эта концепция как нельзя лучше воплощена в деловом климате Ханчжоу». По словам основателя Wedoctor Ляо Цзеюаня, кроме развития собственных возможностей, самым важным фактором успеха является способность идти нога в ногу с правительством.

«Заботьтесь о частной экономике, как о собственных глазах, и относитесь к частным компаниям, как к собственной семье». Член постоянной комиссии при Комитете КПК КНР в провинции Чжэцзян и секретарь городского партийного комитета Ханчжоу Чжоу Цзяюн подчеркнул, что частная экономика является внутренним двигателем экономического развития региона, а бизнес-среда - этот тот самый солнечный свет, живительная влага и плодородная почва, на которой взращивается частная экономика.

Для Ханчжоу частный сектор служит важным рыночным стимулом, а жизнеспособность и тенденции развития частных компаний выполняют роль флюгера при определении направлений для оптимизации делового климата и экономического развития города.

«Мне очень нравится в Ханчжоу. Прогресс, достигнутый административным руководством города в сфере предоставления госуслуг предприятиям, глубоко впечатлил меня. Я надеюсь, что мои усилия позволят дать мощный старт большого количеству местных высокотехнологичных компаний», - отметил глава правления и генеральный директор NetEase Дин Лэй. NetEase является ведущим китайским игроком отрасли Интернет-технологий. Компания пользуется высокой репутацией в самых разных сферах бизнеса, включая игровой сектор, электронную коммерцию, новостные СМИ, сервисы электронной почты, отрасль культуры и развлечений, онлайн-образование и т.д.

На фоне непрекращающегося усовершенствования бизнес-среды Ханчжоу постепенно становится китайским мегаполисом с мощной частной экономикой. В рейтинге «500 ведущих частных предприятий Китая-2018» 36 компаний являются выходцами из Ханчжоу, а по числу зарегистрированных на бирже фирм город вот уже 16 год подряд занимает первое место в стране.

«Ханчжоу считается важной базой для содействия высокому развитию и оптимизации делового климата». По словам Чжоу Цзянюна, муниципальная власть и дальнейшее использование концепции идеального сочетания рынка и всеобщего государственного управления, работа над улучшением политики промышленного развития, оказание услуг по обеспечению взаимопонимания и прилагать усилия для формирования условий, способствующих здоровому здоровью нашего бизнеса. Он также подчеркнул, что не только поощрение компаний из других регионов, но и обеспечение возможностей для «вечнозеленого» процветания в Ханчжоу.



