В рамках Blockchain Week в Сан-Франциско представлена биржа Huobi NEXT

В рамках своего дебюта на Blockchain Week в Сан-Франциско на прошлой неделе компания Huobi Group в лице исполнительного директора Лу Май (Lu Mai) представила коллективную криптовалютную биржу Huobi NEXT американским экспертам и инвесторам.

Huobi NEXT разработана с целью установления контакта между создателями инновационных, передовых криптовалютных проектов, демонстрирующих обширный потенциал, и заинтересованными инвесторами. Одна из уникальных характеристик платформы заключается в том, что окончательный выбор проектов, регистрируемых на бирже, осуществляется всеми участниками площадки путём открытого голосования.

«Компания Huobi стремится создать открытую платформу, где каждый участник может вносить свой вклад и разделять итоговую прибыль», - отметил г-н Лу, возглавляющий проект Huobi NEXT и руководящий командой специалистов по листингу криптовалют Huobi Group.

Разработчики подают официальную заявку на регистрацию своих криптовалютных проектов, компания Huobi проверяет аутентичность и законность каждого из них, после чего начинается процесс утверждения с участием рекомендационного совета Huobi NEXT, в состав которого входят авторитетные и уважаемые инвестиционные учреждения. Каждый номинатор выбирает проекты для рассмотрения, а затем совет путём коллективного голосования выбирает лучшие предложения. «С нами сотрудничают 40 экспертов-рекомендателей из всех уголков земного шара, - прокомментировал г-н Лу. - Кроме того, мы находимся в постоянном поиске новых авторитетных представителей отрасли, стараясь привлекать их к нашей платформе и расширять тем самым существующую экосистему».

Следующий этап предполагает участие квалифицированных криптовалютных инвесторов, а также всего сообщества владельцев собственных токенов Huobi. На этом этапе представители сообщества голосуют за поддерживаемые ими проекты, оплачивая участие в голосовании токенами Huobi, а взамен в качестве вознаграждения за отданные голоса получают токены выбранных проектов. Проекты, получившие наибольшее количество голосов, допускаются к торгам на Huobi NEXT. «Huobi NEXT выделяется среди коллег и конкурентов более демократичным, консенсусным и децентрализованным подходом к регистрации токенов», - подчеркнул Лу Май.

Холдинг Huobi Group, в состав которого входят десять предприятий сегментов «upstream» и «downstream», является ведущей мировой блокчейновой компанией. Совокупный оборот холдинга, созданного в 2013 году, превышает 1 трлн. долл. США. Компания по праву гордится своей способностью предоставлять безопасные и удобные сервисы криптовалютного трейдинга и управления активами миллионам пользователей в более чем 130 странах мира.



