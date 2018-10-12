Открытое тестирование своей бета-версии проводит Exchain

Открытое бета-тестирование первой в мире коллективной торговой площадки Exchain стартовало в 00:00 6 октября (GMT +8). Инвесторами Exchain выступают зарубежные финансовые учреждения и специалисты отрасли. Филиалы площадки создаются в Сингапуре, Гонконге, США, Китае и других странах мира. Задача Exchain - построить прозрачную, открытую и взаимовыгодную торговую платформу, являющуюся общественной собственностью, предоставляющую возможность коллективного мониторинга и обеспечивающую прозрачность транзакций.

Как общедоступная торговая площадка Exchain обладает сразу несколькими особенностями: все транзакции представляют собой форму инвестиций в платформу; никаких комиссионных платежей в течение трёх первых месяцев использования площадки; наличие партнёрских программ; возможность проведения ICO без какой-либо платы за листинг. Все эти особенности создают сценарий, в котором реализатор проекта и пользователи торговой платформы могут принимать участие в совместном владении и управлении биржей.

В основе Exchain лежит модель «транзакция как форма инвестиции», предоставляющая пользователям возможность посредством торговых операций приобретать токены платформы - ЕТ, - и становиться акционером Exchain с последующим участием во всех преимуществах и прибылях биржи.

По случаю запуска Exchain предлагает своим пользователям лимитированное предложение: на протяжении первых трёх месяцев все транзакции на бирже будут осуществляться без комиссии.

В число партнёрских программ Exchain входят General Partnership Program (программа общего партнёрства) и Super Partnership (супер-партнёрство). Обе программы предполагают выплату вознаграждений в ЕТ, а также в других токенах, деноминированных в американских долларах (USDT). Любой пользователь, приводящий на площадку более одного нового пользователя (совершающего торговую сделку через Exchain), автоматически становится «общим партнёром», а когда число привлечённых им пользователей превышает 50 человек, он получает статус «супер-партнёра» и бессрочные отчисления в размере 20-50 процентов от комиссионных платежей реферера. Выплаты по обеим партнёрским программам будут осуществляться в токенах Exchain, а новые пользователи смогут также получать вознаграждения в USDT.

Подобная модель объясняется политикой Exchain для пользователей и партнёров площадки. Exchain предоставляет мощную поддержку всем клиентам, проводящим ICO через площадку, а все первичные предложения, отвечающие стандартам биржи, навсегда освобождаются от листинговых сборов.

Появление Exchain как первой коллективной торговой платформы может оказать положительное влияние на здоровое и стабильное развитие криптовалютных бирж.



