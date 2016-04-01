ANALISI SULLE COMMODITIES

L'oro si sta deprezzando all'interno di un canale ribassista.
Supporto posizionato a 1208 (28/03/2016). Resistenza individuata a 1260
(22/03/2016 max). In caso di rottura ribassista del livello 1182 (08/02/2016 min) il trend di fondo verrebbe ripristinato.
Nel lungo periodo, vi sono segnali di forza. Per confermare
l'inversione del trend sarebbe necessaria la rottura di 1392
(17/03/2014).
Importante supporto individuato a 1045 (05/02/2010 min).
Argento (in USD)
L'argento prosegue la discesa in una fase molto volatile. Resistenza
posizionata a 16.14 (18/03/2016 max). Il supporto 15.15 (10/03/2016
min) è stato penetrato ma non ancora rotto al ribasso. Si attende quindi una conferma prima di pensare a nuove vendite.
Nel lungo periodo, la rottura dei supporti 18.64 (30/05/2014 min) e
18.22 (28/06/2013 min) conferma il trend ribassista. In ogni caso la
tenuta del livello 14.66 (05/02/2010 min) sta permettendo una fase di consolidamento. Resistenza posizionata a 18.89 (16/09/2014 max).
Petrolio greggio (in USD)
Il petrolio è uscito al ribasso dal canale rialzista. L'attuale movimento ci sembra però una fase di consolidamento. Resistenza posizionata a 42.00 (04/12/2016 max). Supporto individuato a 35.96 (15/03/2016 min). Il quadro tecnico indica possibile ulteriore rafforzamento ed approdo sulla resistenza individuata a 43.46 (24/11/2016 max).
Nel lungo termine, il greggio non sembra mostrare evidenti segnali di
ripresa. Il supporto 24.82 (13/11/2002) è ormai nel mirino. Il prezzo
si
trova ben al di sotto della media mobile a 200 giorni, in area 47.