ANALISI SULLE COMMODITIES
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ANALISI SULLE COMMODITIES

1 April 2016, 10:07
Diego Bonifacio
Diego Bonifacio
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Oro (in USD)

L'oro si sta deprezzando all'interno di un canale ribassista. Supporto posizionato a 1208 (28/03/2016). Resistenza individuata a 1260
(22/03/2016 max). In caso di rottura ribassista del livello 1182 (08/02/2016 min) il trend di fondo verrebbe ripristinato.

Oro

Nel lungo periodo, vi sono segnali di forza. Per confermare l'inversione del trend sarebbe necessaria la rottura di 1392 (17/03/2014).
Importante supporto individuato a 1045 (05/02/2010 min).

Argento (in USD)

L'argento prosegue la discesa in una fase molto volatile. Resistenza posizionata a 16.14 (18/03/2016 max). Il supporto 15.15 (10/03/2016
min) è stato penetrato ma non ancora rotto al ribasso. Si attende quindi una conferma prima di pensare a nuove vendite.

Argento

Nel lungo periodo, la rottura dei supporti 18.64 (30/05/2014 min) e 18.22 (28/06/2013 min) conferma il trend ribassista. In ogni caso la
tenuta del livello 14.66 (05/02/2010 min) sta permettendo una fase di consolidamento. Resistenza posizionata a 18.89 (16/09/2014 max).

Petrolio greggio (in USD)

Il petrolio è uscito al ribasso dal canale rialzista. L'attuale movimento ci sembra però una fase di consolidamento. Resistenza posizionata a 42.00 (04/12/2016 max). Supporto individuato a 35.96 (15/03/2016 min). Il quadro tecnico indica possibile ulteriore rafforzamento ed approdo sulla resistenza individuata a 43.46 (24/11/2016 max).

Petrolio greggio

Nel lungo termine, il greggio non sembra mostrare evidenti segnali di ripresa. Il supporto 24.82 (13/11/2002) è ormai nel mirino. Il prezzo si
trova ben al di sotto della media mobile a 200 giorni, in area 47.