Ki Kwong Choi

Yhqtv tickmill300

Ki Kwong Choi
0 Bewertungen
8 Wochen
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
69
Gewinntrades:
19 (27.53%)
Verlusttrades:
50 (72.46%)
Bester Trade:
15.23 USD
Schlechtester Trade:
-4.30 USD
Bruttoprofit:
265.07 USD (27 057 pips)
Bruttoverlust:
-125.35 USD (13 800 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (88.19 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
88.19 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
5.85
Long-Positionen:
42 (60.87%)
Short-Positionen:
27 (39.13%)
Profit-Faktor:
2.11
Mathematische Gewinnerwartung:
2.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-23.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23.51 USD (8)
Wachstum pro Monat :
36.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
23.89 USD (5.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 38
USDJPY 16
GBPUSD 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 197
USDJPY -22
GBPUSD -35
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 20K
USDJPY -3.4K
GBPUSD -3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.23 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +88.19 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.51 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live17
0.00 × 4
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 74
EurotradeSA-Live01
0.60 × 5
ATCBrokers-Live 1
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live
0.83 × 1134
Tickmill-Live02
0.90 × 1752
ICMarketsSC-Live23
1.00 × 14
ICMarkets-Live07
1.01 × 441
ICMarketsSC-Live15
1.15 × 1175
ICMarkets-Live12
1.24 × 932
ICMarkets-Live18
1.29 × 45
ICMarkets-Live10
1.34 × 2852
ICMarketsSC-Live06
1.35 × 873
ICMarketsSC-Live03
1.44 × 18
LQD1-Live01
1.45 × 453
ICMarkets-Live22
1.47 × 59
noch 69 ...
I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.

If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.

我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。

如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。



Keine Bewertungen
2026.01.17 02:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
