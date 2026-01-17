SegnaliSezioni
Ki Kwong Choi

Yhqtv tickmill300

Ki Kwong Choi
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
19 (27.53%)
Loss Trade:
50 (72.46%)
Best Trade:
15.23 USD
Worst Trade:
-4.30 USD
Profitto lordo:
265.07 USD (27 057 pips)
Perdita lorda:
-125.35 USD (13 800 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (88.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.19 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
5.85
Long Trade:
42 (60.87%)
Short Trade:
27 (39.13%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
2.02 USD
Profitto medio:
13.95 USD
Perdita media:
-2.51 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-23.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.51 USD (8)
Crescita mensile:
36.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
23.89 USD (5.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 38
USDJPY 16
GBPUSD 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 197
USDJPY -22
GBPUSD -35
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 20K
USDJPY -3.4K
GBPUSD -3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.23 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +88.19 USD
Massima perdita consecutiva: -23.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live17
0.00 × 4
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 74
EurotradeSA-Live01
0.60 × 5
ATCBrokers-Live 1
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live
0.83 × 1134
Tickmill-Live02
0.90 × 1752
ICMarketsSC-Live23
1.00 × 14
ICMarkets-Live07
1.01 × 441
ICMarketsSC-Live15
1.15 × 1175
ICMarkets-Live12
1.24 × 932
ICMarkets-Live18
1.29 × 45
ICMarkets-Live10
1.34 × 2852
ICMarketsSC-Live06
1.35 × 873
ICMarketsSC-Live03
1.44 × 18
LQD1-Live01
1.45 × 453
ICMarkets-Live22
1.47 × 59
I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.

If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.

我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。

如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。



Non ci sono recensioni
2026.01.17 02:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
