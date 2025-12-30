SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GC Scanner Systematic Market Observation
Torsten John

GC Scanner Systematic Market Observation

Torsten John
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -6%
ActivTradesEU-Server
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
4 (44.44%)
Verlusttrades:
5 (55.56%)
Bester Trade:
17.00 EUR
Schlechtester Trade:
-25.13 EUR
Bruttoprofit:
23.56 EUR (4 053 pips)
Bruttoverlust:
-40.40 EUR (2 998 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (17.00 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
17.00 EUR (1)
Sharpe Ratio:
-0.16
Trading-Aktivität:
13.73%
Max deposit load:
87.17%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.67
Long-Positionen:
4 (44.44%)
Short-Positionen:
5 (55.56%)
Profit-Faktor:
0.58
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.87 EUR
Durchschnittlicher Profit:
5.89 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-8.08 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-6.15 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.13 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
-5.61%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
16.84 EUR
Maximaler:
25.13 EUR (8.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.15% (25.13 EUR)
Kapital:
11.41% (32.31 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 2
Ger40Mar26 2
USDJPY 1
AUDUSD 1
Euro50Mar26 1
Usa500Mar26 1
UsaTecMar26 1
1 2
1 2
1 2
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD -14
Ger40Mar26 -9
USDJPY 1
AUDUSD -1
Euro50Mar26 0
Usa500Mar26 -2
UsaTecMar26 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD -1.5K
Ger40Mar26 -325
USDJPY 223
AUDUSD -107
Euro50Mar26 0
Usa500Mar26 -425
UsaTecMar26 3.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +17.00 EUR
Schlechtester Trade: -25 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +17.00 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.15 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ActivTradesEU-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Gelingt es, einen systematischen Expert Advisor zu entwickeln, der mehrere Märkte gleichzeitig beobachtet und daraus konsistente Handelssignale ableitet?


Systematisches Trading-Signal basierend auf einer kontinuierlichen Marktbeobachtung über mehrere Instrumente hinweg. Regelbasierte Entries, aktives Trade-Management und vollständige Transparenz über Ausführung und Historie.

Dieses Signal basiert auf einem systematisch entwickelten Expert Advisor, der mehrere Märkte kontinuierlich beobachtet. Ziel ist es zu prüfen, ob ein regelbasierter, nicht-diskretionärer Ansatz konsistente Ergebnisse liefern kann.

Alle Trades folgen festen Regeln für Einstieg, Verwaltung und Ausstieg. Es werden keine aggressiven Money-Management-Methoden eingesetzt.

...und das ist mein erster EA in mql5 - seit nachsichtig mit mir ;-)


https://youtu.be/o9mCyay9ZB8

31.12.2025

Projektnotiz / Trading-Journal

Dieses Projekt versteht sich als fortlaufende Beobachtung und Dokumentation eines systematischen Trading-Ansatzes unter realen Marktbedingungen.

Gestartet wird bewusst mit minimalen Positionsgrößen (Mini-Lot) und einer breiten Auswahl an Forex- und CFD-Instrumenten, um unterschiedliche Marktcharakteristika zu erfassen.

Ziel ist es nicht, kurzfristige Ergebnisse zu erzwingen, sondern zu untersuchen, ob ein regelbasierter Scanner-Ansatz über mehrere Märkte hinweg robuste und reproduzierbare Ergebnisse liefern kann.

Als grundlegende Voraussetzung gilt ein positives Chancen-Risiko-Verhältnis (Trade Ratio > 1).

Alle Trades werden transparent protokolliert und regelmäßig in Form eines Tagebuchs / Wochenrückblicks ausgewertet.

Leitfrage:
Lässt sich durch konsequente Marktbeobachtung und systematische Ausführung langfristig eine stabile Performance erzielen?

Wir beginnen konservativ – und lassen die Ergebnisse sprechen.


2026.01.06 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 04:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 01:47
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 16:14
Share of trading days is too low
2025.12.31 16:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 16:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 16:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 16:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 16:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
