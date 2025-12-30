Gelingt es, einen systematischen Expert Advisor zu entwickeln, der mehrere Märkte gleichzeitig beobachtet und daraus konsistente Handelssignale ableitet?





Systematisches Trading-Signal basierend auf einer kontinuierlichen Marktbeobachtung über mehrere Instrumente hinweg. Regelbasierte Entries, aktives Trade-Management und vollständige Transparenz über Ausführung und Historie.



Dieses Signal basiert auf einem systematisch entwickelten Expert Advisor, der mehrere Märkte kontinuierlich beobachtet. Ziel ist es zu prüfen, ob ein regelbasierter, nicht-diskretionärer Ansatz konsistente Ergebnisse liefern kann.



Alle Trades folgen festen Regeln für Einstieg, Verwaltung und Ausstieg. Es werden keine aggressiven Money-Management-Methoden eingesetzt.



...und das ist mein erster EA in mql5 - seit nachsichtig mit mir ;-)





https://youtu.be/o9mCyay9ZB8



31.12.2025



Projektnotiz / Trading-Journal

Dieses Projekt versteht sich als fortlaufende Beobachtung und Dokumentation eines systematischen Trading-Ansatzes unter realen Marktbedingungen.

Gestartet wird bewusst mit minimalen Positionsgrößen (Mini-Lot) und einer breiten Auswahl an Forex- und CFD-Instrumenten, um unterschiedliche Marktcharakteristika zu erfassen.

Ziel ist es nicht, kurzfristige Ergebnisse zu erzwingen, sondern zu untersuchen, ob ein regelbasierter Scanner-Ansatz über mehrere Märkte hinweg robuste und reproduzierbare Ergebnisse liefern kann.

Als grundlegende Voraussetzung gilt ein positives Chancen-Risiko-Verhältnis (Trade Ratio > 1).

Alle Trades werden transparent protokolliert und regelmäßig in Form eines Tagebuchs / Wochenrückblicks ausgewertet.

Leitfrage:

Lässt sich durch konsequente Marktbeobachtung und systematische Ausführung langfristig eine stabile Performance erzielen?

Wir beginnen konservativ – und lassen die Ergebnisse sprechen.