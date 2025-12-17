SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Zoya Investasi Berkelas LTP
Muhammad Rafly

Zoya Investasi Berkelas LTP

Muhammad Rafly
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 5%
FBS-Real-7
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
46
Gewinntrades:
33 (71.73%)
Verlusttrades:
13 (28.26%)
Bester Trade:
59.18 USD
Schlechtester Trade:
-37.75 USD
Bruttoprofit:
307.57 USD (17 667 pips)
Bruttoverlust:
-262.25 USD (10 451 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (154.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
154.02 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
99.60%
Max deposit load:
10.83%
Letzter Trade:
45 Minuten
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.51
Long-Positionen:
40 (86.96%)
Short-Positionen:
6 (13.04%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
0.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-61.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-61.63 USD (4)
Wachstum pro Monat :
4.53%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
88.99 USD
Maximaler:
88.99 USD (8.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.90% (88.99 USD)
Kapital:
5.44% (56.86 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 23
USDJPY 6
CHFJPY 4
CADJPY 3
EURJPY 2
GBPJPY 2
NZDJPY 2
GBPUSD 1
AUDUSD 1
AUDJPY 1
USDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -70
USDJPY 7
CHFJPY 33
CADJPY 11
EURJPY 8
GBPJPY 8
NZDJPY 13
GBPUSD 6
AUDUSD 13
AUDJPY 5
USDCAD 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -1K
USDJPY 480
CHFJPY 2.6K
CADJPY 855
EURJPY 571
GBPJPY 645
NZDJPY 1K
GBPUSD 292
AUDUSD 675
AUDJPY 374
USDCAD 698
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +59.18 USD
Schlechtester Trade: -38 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +154.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -61.63 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GMI-Live14
0.00 × 2
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 4
TitanFX-Demo01
0.00 × 76
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
FINAM-Real4
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
EagleFX-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 21
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
VantageInternational-Live 11
0.00 × 60
Exness-Real14
0.00 × 33
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 12
Keine Bewertungen
2025.12.23 09:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 12:48
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.17 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 12:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
