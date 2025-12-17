СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Zoya Investasi Berkelas LTP
Muhammad Rafly

Zoya Investasi Berkelas LTP

Muhammad Rafly
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 6%
FBS-Real-7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
27 (69.23%)
Убыточных трейдов:
12 (30.77%)
Лучший трейд:
59.18 USD
Худший трейд:
-37.75 USD
Общая прибыль:
285.51 USD (15 972 pips)
Общий убыток:
-224.57 USD (9 196 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (154.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
154.02 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
99.60%
Макс. загрузка депозита:
10.83%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
34 (87.18%)
Коротких трейдов:
5 (12.82%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
1.56 USD
Средняя прибыль:
10.57 USD
Средний убыток:
-18.71 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-61.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.63 USD (4)
Прирост в месяц:
6.09%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
88.99 USD
Максимальная:
88.99 USD (8.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.90% (88.99 USD)
По эквити:
5.32% (58.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 21
USDJPY 5
CHFJPY 3
CADJPY 2
GBPJPY 2
EURJPY 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
USDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -34
USDJPY 2
CHFJPY 25
CADJPY 8
GBPJPY 8
EURJPY 6
GBPUSD 6
AUDUSD 13
NZDJPY 11
AUDJPY 5
USDCAD 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 81
USDJPY 103
CHFJPY 2K
CADJPY 577
GBPJPY 645
EURJPY 487
GBPUSD 292
AUDUSD 675
NZDJPY 851
AUDJPY 374
USDCAD 698
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +59.18 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +154.02 USD
Макс. убыток в серии: -61.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GMI-Live14
0.00 × 2
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 4
TitanFX-Demo01
0.00 × 76
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
FINAM-Real4
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
EagleFX-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 21
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
VantageInternational-Live 11
0.00 × 60
Exness-Real14
0.00 × 33
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 12
Нет отзывов
2025.12.23 09:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 12:48
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.17 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 12:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Zoya Investasi Berkelas LTP
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
1.1K
USD
2
89%
39
69%
100%
1.27
1.56
USD
9%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.