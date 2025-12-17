- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
27 (69.23%)
Убыточных трейдов:
12 (30.77%)
Лучший трейд:
59.18 USD
Худший трейд:
-37.75 USD
Общая прибыль:
285.51 USD (15 972 pips)
Общий убыток:
-224.57 USD (9 196 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (154.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
154.02 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
99.60%
Макс. загрузка депозита:
10.83%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
34 (87.18%)
Коротких трейдов:
5 (12.82%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
1.56 USD
Средняя прибыль:
10.57 USD
Средний убыток:
-18.71 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-61.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.63 USD (4)
Прирост в месяц:
6.09%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
88.99 USD
Максимальная:
88.99 USD (8.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.90% (88.99 USD)
По эквити:
5.32% (58.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|USDJPY
|5
|CHFJPY
|3
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|2
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-34
|USDJPY
|2
|CHFJPY
|25
|CADJPY
|8
|GBPJPY
|8
|EURJPY
|6
|GBPUSD
|6
|AUDUSD
|13
|NZDJPY
|11
|AUDJPY
|5
|USDCAD
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|81
|USDJPY
|103
|CHFJPY
|2K
|CADJPY
|577
|GBPJPY
|645
|EURJPY
|487
|GBPUSD
|292
|AUDUSD
|675
|NZDJPY
|851
|AUDJPY
|374
|USDCAD
|698
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +59.18 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +154.02 USD
Макс. убыток в серии: -61.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 4
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 76
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 21
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 60
|
Exness-Real14
|0.00 × 33
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 12
Нет отзывов
