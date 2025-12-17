- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
45
Transacciones Rentables:
32 (71.11%)
Transacciones Irrentables:
13 (28.89%)
Mejor transacción:
59.18 USD
Peor transacción:
-37.75 USD
Beneficio Bruto:
305.90 USD (17 501 pips)
Pérdidas Brutas:
-262.25 USD (10 451 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (154.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
154.02 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
99.60%
Carga máxima del depósito:
10.83%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.49
Transacciones Largas:
40 (88.89%)
Transacciones Cortas:
5 (11.11%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
0.97 USD
Beneficio medio:
9.56 USD
Pérdidas medias:
-20.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-61.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-61.63 USD (4)
Crecimiento al mes:
4.37%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
88.99 USD
Máxima:
88.99 USD (8.90%)
Reducción relativa:
De balance:
8.90% (88.99 USD)
De fondos:
5.32% (58.34 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|USDJPY
|6
|CHFJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-72
|USDJPY
|7
|CHFJPY
|33
|CADJPY
|11
|EURJPY
|8
|GBPJPY
|8
|NZDJPY
|13
|GBPUSD
|6
|AUDUSD
|13
|AUDJPY
|5
|USDCAD
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-1.2K
|USDJPY
|480
|CHFJPY
|2.6K
|CADJPY
|855
|EURJPY
|571
|GBPJPY
|645
|NZDJPY
|1K
|GBPUSD
|292
|AUDUSD
|675
|AUDJPY
|374
|USDCAD
|698
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +59.18 USD
Peor transacción: -38 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +154.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -61.63 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 4
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 76
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 21
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 60
|
Exness-Real14
|0.00 × 33
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 12
