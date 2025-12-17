- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
4 (36.36%)
Loss Trade:
7 (63.64%)
Best Trade:
12.64 USD
Worst Trade:
-29.68 USD
Profitto lordo:
45.98 USD (2 298 pips)
Perdita lorda:
-93.95 USD (2 816 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (45.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.98 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.32
Attività di trading:
98.55%
Massimo carico di deposito:
10.83%
Ultimo trade:
58 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
10 (90.91%)
Short Trade:
1 (9.09%)
Fattore di profitto:
0.49
Profitto previsto:
-4.36 USD
Profitto medio:
11.50 USD
Perdita media:
-13.42 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-61.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.63 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
61.63 USD
Massimale:
61.63 USD (6.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.16% (61.63 USD)
Per equità:
1.11% (10.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-48
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-518
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.64 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +45.98 USD
Massima perdita consecutiva: -61.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
133 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
952
USD
USD
1
100%
11
36%
99%
0.48
-4.36
USD
USD
6%
1:500