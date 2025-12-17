SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Zoya Investasi Berkelas LTP
Muhammad Rafly

Zoya Investasi Berkelas LTP

Muhammad Rafly
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
4 (36.36%)
Loss Trade:
7 (63.64%)
Best Trade:
12.64 USD
Worst Trade:
-29.68 USD
Profitto lordo:
45.98 USD (2 298 pips)
Perdita lorda:
-93.95 USD (2 816 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (45.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.98 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.32
Attività di trading:
98.55%
Massimo carico di deposito:
10.83%
Ultimo trade:
58 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
10 (90.91%)
Short Trade:
1 (9.09%)
Fattore di profitto:
0.49
Profitto previsto:
-4.36 USD
Profitto medio:
11.50 USD
Perdita media:
-13.42 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-61.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.63 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
61.63 USD
Massimale:
61.63 USD (6.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.16% (61.63 USD)
Per equità:
1.11% (10.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -48
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -518
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.64 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +45.98 USD
Massima perdita consecutiva: -61.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 più
Non ci sono recensioni
2025.12.17 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 12:48
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.17 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 12:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
