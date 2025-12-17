- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
32 (71.11%)
Negociações com perda:
13 (28.89%)
Melhor negociação:
59.18 USD
Pior negociação:
-37.75 USD
Lucro bruto:
305.90 USD (17 501 pips)
Perda bruta:
-262.25 USD (10 451 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (154.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
154.02 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
99.60%
Depósito máximo carregado:
10.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.49
Negociações longas:
40 (88.89%)
Negociações curtas:
5 (11.11%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.97 USD
Lucro médio:
9.56 USD
Perda média:
-20.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-61.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-61.63 USD (4)
Crescimento mensal:
4.37%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
88.99 USD
Máximo:
88.99 USD (8.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.90% (88.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.32% (58.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|USDJPY
|6
|CHFJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-72
|USDJPY
|7
|CHFJPY
|33
|CADJPY
|11
|EURJPY
|8
|GBPJPY
|8
|NZDJPY
|13
|GBPUSD
|6
|AUDUSD
|13
|AUDJPY
|5
|USDCAD
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-1.2K
|USDJPY
|480
|CHFJPY
|2.6K
|CADJPY
|855
|EURJPY
|571
|GBPJPY
|645
|NZDJPY
|1K
|GBPUSD
|292
|AUDUSD
|675
|AUDJPY
|374
|USDCAD
|698
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +59.18 USD
Pior negociação: -38 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +154.02 USD
Máxima perda consecutiva: -61.63 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 4
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 76
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 21
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 60
|
Exness-Real14
|0.00 × 33
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 12
213 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
88%
45
71%
100%
1.16
0.97
USD
USD
9%
1:500