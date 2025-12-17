- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
4 (36.36%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (63.64%)
En iyi işlem:
12.64 USD
En kötü işlem:
-29.68 USD
Brüt kâr:
45.98 USD (2 298 pips)
Brüt zarar:
-93.95 USD (2 816 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (45.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.98 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.32
Alım-satım etkinliği:
98.55%
Maks. mevduat yükü:
10.83%
En son işlem:
37 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
10 (90.91%)
Satış işlemleri:
1 (9.09%)
Kâr faktörü:
0.49
Beklenen getiri:
-4.36 USD
Ortalama kâr:
11.50 USD
Ortalama zarar:
-13.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-61.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.63 USD (4)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
61.63 USD
Maksimum:
61.63 USD (6.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.16% (61.63 USD)
Varlığa göre:
0.80% (7.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-48
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-518
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.64 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +45.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -61.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
USD
952
USD
USD
1
100%
11
36%
99%
0.48
-4.36
USD
USD
6%
1:500