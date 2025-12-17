- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
32 (71.11%)
損失トレード:
13 (28.89%)
ベストトレード:
59.18 USD
最悪のトレード:
-37.75 USD
総利益:
305.90 USD (17 501 pips)
総損失:
-262.25 USD (10 451 pips)
最大連続の勝ち:
10 (154.02 USD)
最大連続利益:
154.02 USD (10)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
99.60%
最大入金額:
10.83%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.49
長いトレード:
40 (88.89%)
短いトレード:
5 (11.11%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.97 USD
平均利益:
9.56 USD
平均損失:
-20.17 USD
最大連続の負け:
4 (-61.63 USD)
最大連続損失:
-61.63 USD (4)
月間成長:
4.37%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
88.99 USD
最大の:
88.99 USD (8.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.90% (88.99 USD)
エクイティによる:
5.32% (58.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|USDJPY
|6
|CHFJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-72
|USDJPY
|7
|CHFJPY
|33
|CADJPY
|11
|EURJPY
|8
|GBPJPY
|8
|NZDJPY
|13
|GBPUSD
|6
|AUDUSD
|13
|AUDJPY
|5
|USDCAD
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-1.2K
|USDJPY
|480
|CHFJPY
|2.6K
|CADJPY
|855
|EURJPY
|571
|GBPJPY
|645
|NZDJPY
|1K
|GBPUSD
|292
|AUDUSD
|675
|AUDJPY
|374
|USDCAD
|698
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +59.18 USD
最悪のトレード: -38 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +154.02 USD
最大連続損失: -61.63 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 4
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 76
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 21
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 60
|
Exness-Real14
|0.00 × 33
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 12
213 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
88%
45
71%
100%
1.16
0.97
USD
USD
9%
1:500