- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
44
盈利交易:
32 (72.72%)
亏损交易:
12 (27.27%)
最好交易:
59.18 USD
最差交易:
-37.75 USD
毛利:
305.90 USD (17 501 pips)
毛利亏损:
-224.57 USD (9 196 pips)
最大连续赢利:
10 (154.02 USD)
最大连续盈利:
154.02 USD (10)
夏普比率:
0.11
交易活动:
99.60%
最大入金加载:
10.83%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.91
长期交易:
39 (88.64%)
短期交易:
5 (11.36%)
利润因子:
1.36
预期回报:
1.85 USD
平均利润:
9.56 USD
平均损失:
-18.71 USD
最大连续失误:
4 (-61.63 USD)
最大连续亏损:
-61.63 USD (4)
每月增长:
8.13%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
88.99 USD
最大值:
88.99 USD (8.90%)
相对跌幅:
结余:
8.90% (88.99 USD)
净值:
5.32% (58.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|USDJPY
|6
|CHFJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-34
|USDJPY
|7
|CHFJPY
|33
|CADJPY
|11
|EURJPY
|8
|GBPJPY
|8
|NZDJPY
|13
|GBPUSD
|6
|AUDUSD
|13
|AUDJPY
|5
|USDCAD
|10
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|81
|USDJPY
|480
|CHFJPY
|2.6K
|CADJPY
|855
|EURJPY
|571
|GBPJPY
|645
|NZDJPY
|1K
|GBPUSD
|292
|AUDUSD
|675
|AUDJPY
|374
|USDCAD
|698
- 入金加载
- 提取
最好交易: +59.18 USD
最差交易: -38 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +154.02 USD
最大连续亏损: -61.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
