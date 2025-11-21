Enjoy Forex ist eine Kombination aus Range-, Trend- und Breakoutstrategie in Verbindung mit einem intelligenten und konservativen Money-Management-System. Er ist ideal für Trader, die einen kurz- bis mittelfristigen Ansatz beim Trading verfolgen und auf kleineren Zeitrahmen handeln möchten.





Es wird keine Grid- oder Martingale-Strategie eingesetzt!





Auch basieren die Einstiegs- und Ausstiegssignale nicht auf Chartmustern oder der Kreuzung bzw. Kombination von Indikatoren (Meiner Meinung nach, läuft man damit eher der Kursentwicklung hinterher statt sie live zu handeln). Enjoy Forex nutzt hingegen einen dynamischen Ansatz, der sich an die Marktbedingungen anpasst, um Trendbewegungen zu erfassen. Zum Beispiel erkennt Enjoy Forex übergeordnete Range- und Trendmärkte automatisch und passt die Ein- und Ausstiegssignale darauf an. Und selbst wenn ein Markt falsch erkannt wurde - die Kursbewegung sich also in entgegengesetzter Richtung entwickelt - sorgen mehrere Routinen (u.a. eine Hedge-Strategie) dafür, diesen Fehler auszugleichen und den Handel doch noch profitabel zu beenden.





Gehandelt wird im 5-Minuten-Chart.





Es wird bewusst auf einen festen Stoploss oder Takeprofit verzichtet! Warum?

1. Es kann auch unabhängig vom Spread profitabel gehandelt werden.

2. Ein versehentliches Ausstoppen wird verhindert.

3. Das Stophunting wird unterbunden.

3. Eine positive Kursentwicklung kann so besser mitgenommen werden (Der Gedanke: Gewinne laufen zu lassen, Verluste aber zeitnah zu realisieren).

5. Kleinere Kurssprünge haben weniger bis keinen Einfluss auf den Ein- und Ausstieg.





Enjoy Forex verwendet ein konservatives Money-Management-System, das standardmäßig maximal 1% bis 4% des Gesamtkapitals pro Trade riskiert.





Empfohlenes Mindestkapital: 3.000 Euro / Hebel: 30





Enjoy Forex handelt die meiste Zeit völlig autonom - wobei es egal ist, auf welchem Handelsinstrument er eingesetzt wird (Währungen, Metalle, Rohstoffe, Indizes etc.). In den Backtests hat sich jedoch gezeigt, dass sich je Handelsinstrument ein bis zwei mal pro Jahr eine Unregelmäßigkeit zeigt, welche menschliches Eingreifen erfordert. In diesem Fall werden die offenen Positionen automatisch gegeneinander ausgeglichen und ich versuche den Handel manuell im Profit zu beenden.





Aktuell sind EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, AUD/CHF und GOLD aktiv, getestet und bestätigt.





Frühere Ergebnisse (sowohl im Backtest als auch im Live-Handel) sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Enjoy Forex ist ein Werkzeug und ersetzt nicht die Notwendigkeit einer fundierten Handelsbildung und eines verantwortungsvollen Risikomanagements durch den Nutzer.



