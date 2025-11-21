SignaleKategorien
Mathias Buscher

Enjoy Forex

Mathias Buscher
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3%
ActivTradesEU-4
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
115
Gewinntrades:
75 (65.21%)
Verlusttrades:
40 (34.78%)
Bester Trade:
35.66 EUR
Schlechtester Trade:
-41.63 EUR
Bruttoprofit:
235.50 EUR (19 655 pips)
Bruttoverlust:
-133.38 EUR (10 912 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (50.72 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
50.72 EUR (13)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
91.34%
Max deposit load:
35.51%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
2.02
Long-Positionen:
56 (48.70%)
Short-Positionen:
59 (51.30%)
Profit-Faktor:
1.77
Mathematische Gewinnerwartung:
0.89 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.14 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-3.33 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1.34 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-41.63 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
3.17%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.42 EUR
Maximaler:
50.56 EUR (2.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.65% (50.56 EUR)
Kapital:
4.04% (165.00 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 29
AUDCHF 28
USDJPY 27
USDCHF 16
GOLD 11
GBPUSD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 9
AUDCHF 8
USDJPY -13
USDCHF 1
GOLD 103
GBPUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 39
AUDCHF -627
USDJPY -1.3K
USDCHF -678
GOLD 11K
GBPUSD 827
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +35.66 EUR
Schlechtester Trade: -42 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +50.72 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.34 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ActivTradesEU-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Enjoy Forex ist eine Kombination aus Range-, Trend- und Breakoutstrategie in Verbindung mit einem intelligenten und konservativen Money-Management-System. Er ist ideal für Trader, die einen kurz- bis mittelfristigen Ansatz beim Trading verfolgen und auf kleineren Zeitrahmen handeln möchten. 


Es wird keine Grid- oder Martingale-Strategie eingesetzt! 


Auch basieren die Einstiegs- und Ausstiegssignale nicht auf Chartmustern oder der Kreuzung bzw. Kombination von Indikatoren (Meiner Meinung nach, läuft man damit eher der Kursentwicklung hinterher statt sie live zu handeln). Enjoy Forex nutzt hingegen einen dynamischen Ansatz, der sich an die Marktbedingungen anpasst, um Trendbewegungen zu erfassen. Zum Beispiel erkennt Enjoy Forex übergeordnete Range- und Trendmärkte automatisch und passt die Ein- und Ausstiegssignale darauf an. Und selbst wenn ein Markt falsch erkannt wurde - die Kursbewegung sich also in entgegengesetzter Richtung entwickelt - sorgen mehrere Routinen (u.a. eine Hedge-Strategie) dafür, diesen Fehler auszugleichen und den Handel doch noch profitabel zu beenden.


Gehandelt wird im 5-Minuten-Chart.


Es wird bewusst auf einen festen Stoploss oder Takeprofit verzichtet! Warum?

  1. Es kann auch unabhängig vom Spread profitabel gehandelt werden.

  2. Ein versehentliches Ausstoppen wird verhindert. 

  3. Das Stophunting wird unterbunden.

  3. Eine positive Kursentwicklung kann so besser mitgenommen werden (Der Gedanke: Gewinne laufen zu lassen, Verluste aber zeitnah zu realisieren).

  5. Kleinere Kurssprünge haben weniger bis keinen Einfluss auf den Ein- und Ausstieg.


Enjoy Forex verwendet ein konservatives Money-Management-System, das standardmäßig maximal 1% bis 4% des Gesamtkapitals pro Trade riskiert.


Empfohlenes Mindestkapital: 3.000 Euro / Hebel: 30


Enjoy Forex handelt die meiste Zeit völlig autonom - wobei es egal ist, auf welchem Handelsinstrument er eingesetzt wird (Währungen, Metalle, Rohstoffe, Indizes etc.). In den Backtests hat sich jedoch gezeigt, dass sich je Handelsinstrument ein bis zwei mal pro Jahr eine Unregelmäßigkeit zeigt, welche menschliches Eingreifen erfordert. In diesem Fall werden die offenen Positionen automatisch gegeneinander ausgeglichen und ich versuche den Handel manuell im Profit zu beenden.


Aktuell sind EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, AUD/CHF und GOLD aktiv, getestet und bestätigt.


Frühere Ergebnisse (sowohl im Backtest als auch im Live-Handel) sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Enjoy Forex ist ein Werkzeug und ersetzt nicht die Notwendigkeit einer fundierten Handelsbildung und eines verantwortungsvollen Risikomanagements durch den Nutzer.


Keine Bewertungen
2025.12.04 10:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 17:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 16:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 17:31
Share of trading days is too low
2025.11.25 17:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 20:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 20:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 20:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 20:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 20:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.21 20:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
