Enjoy Forex ist eine Kombination aus Range-, Trend- und Breakoutstrategie in Verbindung mit einem intelligenten Money-Management-System.

Gehandelt wird im 5-Minuten-Chart.

Die Ein- und Ausstiegssignale werden nicht durch Kreuzung irgendwelcher Indikatoren gefunden oder auf Basis von Chartmustern generiert. Dadurch würde man, aus meiner Sicht, der Kursentwicklung eher hinterher laufen, statt sie live zu handeln. Viel mehr werden die Signale an Hand der aktuellen Kursentwicklung gewonnen. Droht ein Handel trotzdem ins Minus zu drehen, greift eine weitere Strategie, welche die Gegenläufige Kursentwicklung nutzt um den Handel doch noch ins Plus zu drehen. Das alles geschieht unter Beachtung des Money-Management-Systems, welche die jeweiligen Einsätze strickt reguliert bzw. festlegt.

Theoretisch ist diese Strategie auf jedes Handelsinstrument und Zeitintervall anwendbar. Die, durch Backtests, getesteten Handelsinstrumente werden hier nach und nach aufgeschaltet. Aktuell sind EUR/USD, USD/JPY und AUD/CHF aktiv.

Empfohlenes Mindestkapital: 3.000 Euro