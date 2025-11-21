SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Enjoy Forex
Mathias Buscher

Enjoy Forex

Mathias Buscher
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
ActivTradesEU-4
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
3.13 EUR
Worst Trade:
-5.25 EUR
Profitto lordo:
6.36 EUR (419 pips)
Perdita lorda:
-11.79 EUR (1 107 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (3.23 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3.23 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.25
Attività di trading:
63.75%
Massimo carico di deposito:
4.47%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
4 (44.44%)
Short Trade:
5 (55.56%)
Fattore di profitto:
0.54
Profitto previsto:
-0.60 EUR
Profitto medio:
1.59 EUR
Perdita media:
-2.36 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-8.73 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-8.73 EUR (4)
Crescita mensile:
-0.21%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.43 EUR
Massimale:
8.73 EUR (0.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.38% (8.73 EUR)
Per equità:
0.37% (11.07 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 6
AUDCHF 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 0
AUDCHF -6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -97
AUDCHF -591
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.13 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +3.23 EUR
Massima perdita consecutiva: -8.73 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesEU-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Enjoy Forex ist eine Kombination aus Range-, Trend- und Breakoutstrategie in Verbindung mit einem intelligenten Money-Management-System.

Gehandelt wird im 5-Minuten-Chart.

Die Ein- und Ausstiegssignale werden nicht durch Kreuzung irgendwelcher Indikatoren gefunden oder auf Basis von Chartmustern generiert. Dadurch würde man, aus meiner Sicht, der Kursentwicklung eher hinterher laufen, statt sie live zu handeln. Viel mehr werden die Signale an Hand der aktuellen Kursentwicklung gewonnen. Droht ein Handel trotzdem ins Minus zu drehen, greift eine weitere Strategie, welche die Gegenläufige Kursentwicklung nutzt um den Handel doch noch ins Plus zu drehen. Das alles geschieht unter Beachtung des Money-Management-Systems, welche die jeweiligen Einsätze strickt reguliert bzw. festlegt. 

Theoretisch ist diese Strategie auf jedes Handelsinstrument und Zeitintervall anwendbar. Die, durch Backtests, getesteten Handelsinstrumente werden hier nach und nach aufgeschaltet. Aktuell sind EUR/USD, USD/JPY und AUD/CHF aktiv.

Empfohlenes Mindestkapital: 3.000 Euro

Non ci sono recensioni
2025.11.27 17:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 16:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 17:31
Share of trading days is too low
2025.11.25 17:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 20:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 20:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 20:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 20:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 20:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.21 20:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Enjoy Forex
30USD al mese
-0%
0
0
USD
3K
EUR
1
77%
9
44%
64%
0.53
-0.60
EUR
0%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.