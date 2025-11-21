SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Three Lions
Dany Wardiyanto

Three Lions

Dany Wardiyanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 2%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
143
Gewinntrades:
137 (95.80%)
Verlusttrades:
6 (4.20%)
Bester Trade:
0.80 USD
Schlechtester Trade:
-0.54 USD
Bruttoprofit:
10.91 USD (13 084 pips)
Bruttoverlust:
-1.53 USD (1 779 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (2.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2.59 USD (45)
Sharpe Ratio:
0.58
Trading-Aktivität:
98.08%
Max deposit load:
0.55%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
17.37
Long-Positionen:
71 (49.65%)
Short-Positionen:
72 (50.35%)
Profit-Faktor:
7.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.54 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.54 USD (1)
Wachstum pro Monat :
1.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.54 USD (0.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.08% (0.33 USD)
Kapital:
3.52% (14.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSDm# 40
AUDCADm# 39
AUDNZDm# 36
EURUSDm# 21
NZDCADm# 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDm# 4
AUDCADm# 2
AUDNZDm# 2
EURUSDm# 2
NZDCADm# 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDm# 3.8K
AUDCADm# 2.7K
AUDNZDm# 2.7K
EURUSDm# 1.5K
NZDCADm# 620
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.80 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 45
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.54 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 13" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

2025.12.02 09:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 09:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 17:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 16:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 16:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.21 16:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 16:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
