- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
143
利益トレード:
137 (95.80%)
損失トレード:
6 (4.20%)
ベストトレード:
0.80 USD
最悪のトレード:
-0.54 USD
総利益:
10.91 USD (13 084 pips)
総損失:
-1.53 USD (1 779 pips)
最大連続の勝ち:
45 (2.59 USD)
最大連続利益:
2.59 USD (45)
シャープレシオ:
0.58
取引アクティビティ:
98.08%
最大入金額:
0.55%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
17.37
長いトレード:
71 (49.65%)
短いトレード:
72 (50.35%)
プロフィットファクター:
7.13
期待されたペイオフ:
0.07 USD
平均利益:
0.08 USD
平均損失:
-0.26 USD
最大連続の負け:
1 (-0.54 USD)
最大連続損失:
-0.54 USD (1)
月間成長:
1.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.54 USD (0.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.08% (0.33 USD)
エクイティによる:
3.52% (14.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|40
|AUDCADm#
|39
|AUDNZDm#
|36
|EURUSDm#
|21
|NZDCADm#
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDm#
|4
|AUDCADm#
|2
|AUDNZDm#
|2
|EURUSDm#
|2
|NZDCADm#
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDm#
|3.8K
|AUDCADm#
|2.7K
|AUDNZDm#
|2.7K
|EURUSDm#
|1.5K
|NZDCADm#
|620
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.80 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 45
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2.59 USD
最大連続損失: -0.54 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 13"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2%
0
0
USD
USD
426
USD
USD
6
100%
143
95%
98%
7.13
0.07
USD
USD
4%
1:500