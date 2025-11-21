シグナルセクション
Dany Wardiyanto

Three Lions

Dany Wardiyanto
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 2%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
143
利益トレード:
137 (95.80%)
損失トレード:
6 (4.20%)
ベストトレード:
0.80 USD
最悪のトレード:
-0.54 USD
総利益:
10.91 USD (13 084 pips)
総損失:
-1.53 USD (1 779 pips)
最大連続の勝ち:
45 (2.59 USD)
最大連続利益:
2.59 USD (45)
シャープレシオ:
0.58
取引アクティビティ:
98.08%
最大入金額:
0.55%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
17.37
長いトレード:
71 (49.65%)
短いトレード:
72 (50.35%)
プロフィットファクター:
7.13
期待されたペイオフ:
0.07 USD
平均利益:
0.08 USD
平均損失:
-0.26 USD
最大連続の負け:
1 (-0.54 USD)
最大連続損失:
-0.54 USD (1)
月間成長:
1.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.54 USD (0.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.08% (0.33 USD)
エクイティによる:
3.52% (14.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSDm# 40
AUDCADm# 39
AUDNZDm# 36
EURUSDm# 21
NZDCADm# 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSDm# 4
AUDCADm# 2
AUDNZDm# 2
EURUSDm# 2
NZDCADm# 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSDm# 3.8K
AUDCADm# 2.7K
AUDNZDm# 2.7K
EURUSDm# 1.5K
NZDCADm# 620
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.80 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 45
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2.59 USD
最大連続損失: -0.54 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 13"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.12.02 09:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 09:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 17:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 16:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 16:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.21 16:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 16:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
