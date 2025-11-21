- 자본
- 축소
트레이드:
198
이익 거래:
180 (90.90%)
손실 거래:
18 (9.09%)
최고의 거래:
1.22 USD
최악의 거래:
-1.05 USD
총 수익:
19.97 USD (21 637 pips)
총 손실:
-6.82 USD (7 247 pips)
연속 최대 이익:
45 (2.59 USD)
연속 최대 이익:
5.08 USD (43)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
98.08%
최대 입금량:
1.26%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
68
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.73
롱(주식매수):
93 (46.97%)
숏(주식차입매도):
105 (53.03%)
수익 요인:
2.93
기대수익:
0.07 USD
평균 이익:
0.11 USD
평균 손실:
-0.38 USD
연속 최대 손실:
3 (-2.79 USD)
연속 최대 손실:
-2.79 USD (3)
월별 성장률:
2.56%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3.53 USD (0.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.81% (3.53 USD)
자본금별:
5.53% (23.75 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|77
|AUDCADm#
|51
|AUDNZDm#
|36
|EURUSDm#
|22
|NZDCADm#
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSDm#
|6
|AUDCADm#
|3
|AUDNZDm#
|2
|EURUSDm#
|2
|NZDCADm#
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSDm#
|4.9K
|AUDCADm#
|3.5K
|AUDNZDm#
|2.7K
|EURUSDm#
|1.6K
|NZDCADm#
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 13"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
