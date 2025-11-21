SeñalesSecciones
Dany Wardiyanto

Three Lions

Dany Wardiyanto
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 2%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
143
Transacciones Rentables:
137 (95.80%)
Transacciones Irrentables:
6 (4.20%)
Mejor transacción:
0.80 USD
Peor transacción:
-0.54 USD
Beneficio Bruto:
10.91 USD (13 084 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.53 USD (1 779 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (2.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2.59 USD (45)
Ratio de Sharpe:
0.58
Actividad comercial:
98.08%
Carga máxima del depósito:
0.55%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
17.37
Transacciones Largas:
71 (49.65%)
Transacciones Cortas:
72 (50.35%)
Factor de Beneficio:
7.13
Beneficio Esperado:
0.07 USD
Beneficio medio:
0.08 USD
Pérdidas medias:
-0.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.54 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.54 USD (0.13%)
Reducción relativa:
De balance:
0.08% (0.33 USD)
De fondos:
3.52% (14.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSDm# 40
AUDCADm# 39
AUDNZDm# 36
EURUSDm# 21
NZDCADm# 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSDm# 4
AUDCADm# 2
AUDNZDm# 2
EURUSDm# 2
NZDCADm# 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSDm# 3.8K
AUDCADm# 2.7K
AUDNZDm# 2.7K
EURUSDm# 1.5K
NZDCADm# 620
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.80 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 45
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +2.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.54 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 13" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.02 09:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 09:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 17:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 16:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 16:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.21 16:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 16:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Three Lions
30 USD al mes
2%
0
0
USD
426
USD
6
100%
143
95%
98%
7.13
0.07
USD
4%
1:500
