- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
143
盈利交易:
137 (95.80%)
亏损交易:
6 (4.20%)
最好交易:
0.80 USD
最差交易:
-0.54 USD
毛利:
10.91 USD (13 084 pips)
毛利亏损:
-1.53 USD (1 779 pips)
最大连续赢利:
45 (2.59 USD)
最大连续盈利:
2.59 USD (45)
夏普比率:
0.58
交易活动:
98.08%
最大入金加载:
0.55%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
19 小时
采收率:
17.37
长期交易:
71 (49.65%)
短期交易:
72 (50.35%)
利润因子:
7.13
预期回报:
0.07 USD
平均利润:
0.08 USD
平均损失:
-0.26 USD
最大连续失误:
1 (-0.54 USD)
最大连续亏损:
-0.54 USD (1)
每月增长:
1.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.54 USD (0.13%)
相对跌幅:
结余:
0.08% (0.33 USD)
净值:
3.52% (14.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|40
|AUDCADm#
|39
|AUDNZDm#
|36
|EURUSDm#
|21
|NZDCADm#
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDm#
|4
|AUDCADm#
|2
|AUDNZDm#
|2
|EURUSDm#
|2
|NZDCADm#
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDm#
|3.8K
|AUDCADm#
|2.7K
|AUDNZDm#
|2.7K
|EURUSDm#
|1.5K
|NZDCADm#
|620
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.80 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 45
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2.59 USD
最大连续亏损: -0.54 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 13 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
426
USD
USD
6
100%
143
95%
98%
7.13
0.07
USD
USD
4%
1:500