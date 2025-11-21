信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Three Lions
Dany Wardiyanto

Three Lions

Dany Wardiyanto
0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 2%
XMGlobal-Real 13
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
143
盈利交易:
137 (95.80%)
亏损交易:
6 (4.20%)
最好交易:
0.80 USD
最差交易:
-0.54 USD
毛利:
10.91 USD (13 084 pips)
毛利亏损:
-1.53 USD (1 779 pips)
最大连续赢利:
45 (2.59 USD)
最大连续盈利:
2.59 USD (45)
夏普比率:
0.58
交易活动:
98.08%
最大入金加载:
0.55%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
19 小时
采收率:
17.37
长期交易:
71 (49.65%)
短期交易:
72 (50.35%)
利润因子:
7.13
预期回报:
0.07 USD
平均利润:
0.08 USD
平均损失:
-0.26 USD
最大连续失误:
1 (-0.54 USD)
最大连续亏损:
-0.54 USD (1)
每月增长:
1.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.54 USD (0.13%)
相对跌幅:
结余:
0.08% (0.33 USD)
净值:
3.52% (14.97 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSDm# 40
AUDCADm# 39
AUDNZDm# 36
EURUSDm# 21
NZDCADm# 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSDm# 4
AUDCADm# 2
AUDNZDm# 2
EURUSDm# 2
NZDCADm# 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSDm# 3.8K
AUDCADm# 2.7K
AUDNZDm# 2.7K
EURUSDm# 1.5K
NZDCADm# 620
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.80 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 45
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2.59 USD
最大连续亏损: -0.54 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 13 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.02 09:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 09:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 17:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 16:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 16:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.21 16:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 16:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Three Lions
每月30 USD
2%
0
0
USD
426
USD
6
100%
143
95%
98%
7.13
0.07
USD
4%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载