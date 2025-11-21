- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
143
Negociações com lucro:
137 (95.80%)
Negociações com perda:
6 (4.20%)
Melhor negociação:
0.80 USD
Pior negociação:
-0.54 USD
Lucro bruto:
10.91 USD (13 084 pips)
Perda bruta:
-1.53 USD (1 779 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (2.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.59 USD (45)
Índice de Sharpe:
0.58
Atividade de negociação:
98.08%
Depósito máximo carregado:
0.55%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
17.37
Negociações longas:
71 (49.65%)
Negociações curtas:
72 (50.35%)
Fator de lucro:
7.13
Valor esperado:
0.07 USD
Lucro médio:
0.08 USD
Perda média:
-0.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.54 USD (1)
Crescimento mensal:
1.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.54 USD (0.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.08% (0.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.52% (14.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|40
|AUDCADm#
|39
|AUDNZDm#
|36
|EURUSDm#
|21
|NZDCADm#
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDm#
|4
|AUDCADm#
|2
|AUDNZDm#
|2
|EURUSDm#
|2
|NZDCADm#
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDm#
|3.8K
|AUDCADm#
|2.7K
|AUDNZDm#
|2.7K
|EURUSDm#
|1.5K
|NZDCADm#
|620
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.80 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 45
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2.59 USD
Máxima perda consecutiva: -0.54 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 13" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
2%
0
0
USD
USD
426
USD
USD
6
100%
143
95%
98%
7.13
0.07
USD
USD
4%
1:500