Dany Wardiyanto

Three Lions

Dany Wardiyanto
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 2%
XMGlobal-Real 13
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
143
Negociações com lucro:
137 (95.80%)
Negociações com perda:
6 (4.20%)
Melhor negociação:
0.80 USD
Pior negociação:
-0.54 USD
Lucro bruto:
10.91 USD (13 084 pips)
Perda bruta:
-1.53 USD (1 779 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (2.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.59 USD (45)
Índice de Sharpe:
0.58
Atividade de negociação:
98.08%
Depósito máximo carregado:
0.55%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
17.37
Negociações longas:
71 (49.65%)
Negociações curtas:
72 (50.35%)
Fator de lucro:
7.13
Valor esperado:
0.07 USD
Lucro médio:
0.08 USD
Perda média:
-0.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.54 USD (1)
Crescimento mensal:
1.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.54 USD (0.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.08% (0.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.52% (14.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSDm# 40
AUDCADm# 39
AUDNZDm# 36
EURUSDm# 21
NZDCADm# 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSDm# 4
AUDCADm# 2
AUDNZDm# 2
EURUSDm# 2
NZDCADm# 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSDm# 3.8K
AUDCADm# 2.7K
AUDNZDm# 2.7K
EURUSDm# 1.5K
NZDCADm# 620
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.80 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 45
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2.59 USD
Máxima perda consecutiva: -0.54 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 13" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.02 09:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 09:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 17:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 16:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 16:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.21 16:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 16:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
