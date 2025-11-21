СигналыРазделы
Dany Wardiyanto

Three Lions

Dany Wardiyanto
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 2%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
143
Прибыльных трейдов:
137 (95.80%)
Убыточных трейдов:
6 (4.20%)
Лучший трейд:
0.80 USD
Худший трейд:
-0.54 USD
Общая прибыль:
10.91 USD (13 084 pips)
Общий убыток:
-1.53 USD (1 779 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (2.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.59 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
0.58
Торговая активность:
98.08%
Макс. загрузка депозита:
0.55%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
17.37
Длинных трейдов:
71 (49.65%)
Коротких трейдов:
72 (50.35%)
Профит фактор:
7.13
Мат. ожидание:
0.07 USD
Средняя прибыль:
0.08 USD
Средний убыток:
-0.26 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.54 USD (1)
Прирост в месяц:
1.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.54 USD (0.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.08% (0.33 USD)
По эквити:
3.52% (14.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDm# 40
AUDCADm# 39
AUDNZDm# 36
EURUSDm# 21
NZDCADm# 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDm# 4
AUDCADm# 2
AUDNZDm# 2
EURUSDm# 2
NZDCADm# 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDm# 3.8K
AUDCADm# 2.7K
AUDNZDm# 2.7K
EURUSDm# 1.5K
NZDCADm# 620
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.02 09:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 09:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 17:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 16:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 16:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.21 16:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 16:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
