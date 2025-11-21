- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
143
Прибыльных трейдов:
137 (95.80%)
Убыточных трейдов:
6 (4.20%)
Лучший трейд:
0.80 USD
Худший трейд:
-0.54 USD
Общая прибыль:
10.91 USD (13 084 pips)
Общий убыток:
-1.53 USD (1 779 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (2.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.59 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
0.58
Торговая активность:
98.08%
Макс. загрузка депозита:
0.55%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
17.37
Длинных трейдов:
71 (49.65%)
Коротких трейдов:
72 (50.35%)
Профит фактор:
7.13
Мат. ожидание:
0.07 USD
Средняя прибыль:
0.08 USD
Средний убыток:
-0.26 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.54 USD (1)
Прирост в месяц:
1.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.54 USD (0.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.08% (0.33 USD)
По эквити:
3.52% (14.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|40
|AUDCADm#
|39
|AUDNZDm#
|36
|EURUSDm#
|21
|NZDCADm#
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDm#
|4
|AUDCADm#
|2
|AUDNZDm#
|2
|EURUSDm#
|2
|NZDCADm#
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDm#
|3.8K
|AUDCADm#
|2.7K
|AUDNZDm#
|2.7K
|EURUSDm#
|1.5K
|NZDCADm#
|620
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.80 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2.59 USD
Макс. убыток в серии: -0.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
426
USD
USD
6
100%
143
95%
98%
7.13
0.07
USD
USD
4%
1:500