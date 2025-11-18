SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / XAU BreakOut Orders Darwinex
Edmund Patrick Simons

XAU BreakOut Orders Darwinex

Edmund Patrick Simons
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 36%
Darwinex-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
117
Gewinntrades:
85 (72.64%)
Verlusttrades:
32 (27.35%)
Bester Trade:
4 323.59 USD
Schlechtester Trade:
-3 447.20 USD
Bruttoprofit:
74 962.50 USD (21 666 pips)
Bruttoverlust:
-39 159.23 USD (9 548 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (12 443.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15 711.87 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
0.34%
Max deposit load:
96.04%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
6.70
Long-Positionen:
72 (61.54%)
Short-Positionen:
45 (38.46%)
Profit-Faktor:
1.91
Mathematische Gewinnerwartung:
306.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
881.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 223.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-3 224.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 210.89 USD (2)
Wachstum pro Monat :
6.33%
Jahresprognose:
76.81%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 968.10 USD
Maximaler:
5 347.02 USD (4.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.09% (5 204.68 USD)
Kapital:
1.76% (2 400.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 117
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 323.59 USD
Schlechtester Trade: -3 447 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12 443.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 224.98 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.25 × 863
FBS-Real
10.00 × 1
noch 1 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 02:39
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
XAU BreakOut Orders Darwinex
30 USD pro Monat
36%
0
0
USD
136K
USD
19
97%
117
72%
0%
1.91
306.01
USD
5%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.