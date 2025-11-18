- Crescita
Trade:
94
Profit Trade:
68 (72.34%)
Loss Trade:
26 (27.66%)
Best Trade:
3 821.03 USD
Worst Trade:
-2 648.23 USD
Profitto lordo:
52 827.70 USD (16 339 pips)
Perdita lorda:
-34 410.42 USD (8 949 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (12 443.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 443.20 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
3.44
Long Trade:
59 (62.77%)
Short Trade:
35 (37.23%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
195.93 USD
Profitto medio:
776.88 USD
Perdita media:
-1 323.48 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-3 224.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 210.89 USD (2)
Crescita mensile:
6.55%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 968.10 USD
Massimale:
5 347.02 USD (4.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|18K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.64 × 656
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
