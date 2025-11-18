SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XAU BreakOut Orders
Edmund Patrick Simons

XAU BreakOut Orders

Edmund Patrick Simons
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
68 (72.34%)
Loss Trade:
26 (27.66%)
Best Trade:
3 821.03 USD
Worst Trade:
-2 648.23 USD
Profitto lordo:
52 827.70 USD (16 339 pips)
Perdita lorda:
-34 410.42 USD (8 949 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (12 443.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 443.20 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
3.44
Long Trade:
59 (62.77%)
Short Trade:
35 (37.23%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
195.93 USD
Profitto medio:
776.88 USD
Perdita media:
-1 323.48 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-3 224.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 210.89 USD (2)
Crescita mensile:
6.55%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 968.10 USD
Massimale:
5 347.02 USD (4.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 94
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 18K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 821.03 USD
Worst Trade: -2 648 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +12 443.20 USD
Massima perdita consecutiva: -3 224.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.64 × 656
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
Non ci sono recensioni
