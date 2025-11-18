- Crescimento
Negociações:
116
Negociações com lucro:
84 (72.41%)
Negociações com perda:
32 (27.59%)
Melhor negociação:
4 323.59 USD
Pior negociação:
-3 447.20 USD
Lucro bruto:
72 961.00 USD (21 315 pips)
Perda bruta:
-39 093.29 USD (9 548 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (12 443.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15 711.87 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
0.34%
Depósito máximo carregado:
96.04%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
6.33
Negociações longas:
72 (62.07%)
Negociações curtas:
44 (37.93%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
291.96 USD
Lucro médio:
868.58 USD
Perda média:
-1 221.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-3 224.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 210.89 USD (2)
Crescimento mensal:
13.01%
Previsão anual:
157.82%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 968.10 USD
Máximo:
5 347.02 USD (4.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.09% (5 204.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.76% (2 400.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|34K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4 323.59 USD
Pior negociação: -3 447 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +12 443.20 USD
Máxima perda consecutiva: -3 224.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.30 × 857
|
FBS-Real
|10.00 × 1
