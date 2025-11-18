SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / XAU BreakOut Orders Darwinex
Edmund Patrick Simons

XAU BreakOut Orders Darwinex

Edmund Patrick Simons
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 34%
Darwinex-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
116
Negociações com lucro:
84 (72.41%)
Negociações com perda:
32 (27.59%)
Melhor negociação:
4 323.59 USD
Pior negociação:
-3 447.20 USD
Lucro bruto:
72 961.00 USD (21 315 pips)
Perda bruta:
-39 093.29 USD (9 548 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (12 443.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15 711.87 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
0.34%
Depósito máximo carregado:
96.04%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
6.33
Negociações longas:
72 (62.07%)
Negociações curtas:
44 (37.93%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
291.96 USD
Lucro médio:
868.58 USD
Perda média:
-1 221.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-3 224.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 210.89 USD (2)
Crescimento mensal:
13.01%
Previsão anual:
157.82%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 968.10 USD
Máximo:
5 347.02 USD (4.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.09% (5 204.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.76% (2 400.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 116
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 34K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 323.59 USD
Pior negociação: -3 447 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +12 443.20 USD
Máxima perda consecutiva: -3 224.98 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.30 × 857
FBS-Real
10.00 × 1
1 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.24 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 02:39
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
XAU BreakOut Orders Darwinex
30 USD por mês
34%
0
0
USD
134K
USD
18
97%
116
72%
0%
1.86
291.96
USD
5%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.